Yüzlerce otomobili taşıyan gemi alev alev yandı! Elektrikli otomobil şüphesi

Otomobil dünyasında her geçen gün kötü bir olay yaşanırken, son gelişme ise Hollanda açıklarından geldi. Yaklaşık 3000 otomobil taşıyan bir kargo gemisinde çıkan büyük yangında bir mürettebat hayatını kaybetti ve birkaç kişi ise yaralandı.

Hollanda açıklarında bulunan bir kargo gemisinde yangın çıktı. Devasa yangının sebebi henüz bilinmiyor olsa da, bir elektrikli otomobilin bataryasından kaynaklandığı düşünülüyor. 199 metrelik Fremantle Highway isimli gemi, Almanya’dan Mısır’a doğru yol alıyordu.

Salı gecesi çıkan yangın sonucunda gemideki bir kişinin hayatını kaybettiği ve birkaç çalışanın ise alevler arasında kalarak yaralandığı belirtildi. Ayrıca alevler gemiyi sararken birkaç mürettebat ise denize atlamak zorunda kaldı.

Fremantle Highway‘in sahibi olan Shoei Kisen Kaisha firması, yangını Hollanda sahil güvenlik ekipleriyle birlikte araştırdıklarını söyledi. Ancak yapılan açıklama sırasında “yangının elektrikli arabalarla başlamış olma ihtimalinin yüksek olduğuna” dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şirket, kargo gemisinde yaklaşık 25 elektrikli aracın bulunduğunu ifade etti. Gemideki otomobillerin marka ve modelleri ise belirsiz.

Sahil güvenlik görevlileri gemiyi söndürmek ve batmasını önlemek için dün akşamdan bu yana su püskürtüyor. Ancak yetkililer yangının birkaç gün daha devam edebileceği konusunda uyarıyor. Bu yüzden ülke açıklarından çıkarılarak ekolojik açıdan hassas bölgelere zarar vermesinin önüne geçildi.

Yangının çıkış nedeni halen araştırılıyor. Ancak bu olay, lityum-iyon bataryalara sahip elektrikli araçların nakliyesi ile ilgili yangın riskleri konusundaki endişeleri arttırdı. Nakliye şirketlerinin elektrikli araçları yüksek hava sıcaklıklarında taşırken iki kat dikkatli olması gerekebilir.