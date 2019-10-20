0553 313 94 23

Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

650 fanatik Yahudi, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

20 Ekim 2019 Pazar 13:25
Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi eşliğinde 650 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi korumasındaki 650 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi, baskın sırasında ibadet eden Filistinlileri Mescid-i Aksa’dan zorla çıkardı.

2 bin fanatik Yahudi'den baskın

Geçtiğimiz Pazar günü başlayan ve hala devam eden Sukot Bayramı nedeniyle fanatik Yahudilerin çağrı yapması üzerine toplam 2 bin 700 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 13:25
  1. İsrail polisi
  2. Doğu Kudüs
  3. Mescid-i Aksa
  4. Eski Şehir
  5. Sukot Bayramı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? 7 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır?
    1. 7 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı..
    2. Vatandaş emniyete haber verdi, ekipler..
    3. Antalya'nın tarihinde bir ilk! Rekor..
    4. Prof. Dr. Canan Karatay, şeker ve..
    5. Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i..
    6. İsrail'den bomba itiraf: Hayallerimiz..
    7. Arap ülkesinde 4 bakan istifa etti
    8. MHP davasının hakimine AYM'den ret!
    9. "Trump, Erdoğan'ı örnek alıyor!"
    10. FETÖ firarisi eski başsavcıvekilinin..
    11. Yürüyerek olimpiyat izlemeye gidiyor
    12. Türkiye’yi yasa boğmuştu! Emine Bulut..
    13. Teröristler roketle saldırdı!..
    14. Açıköğretim öğrencileri dikkat! Süre..
    15. Başakşehir'de uyuşturucu baskını!
    16. Fırıncı kadınlar mahalleyi meşhur etti
    17. Klasik Türk İslam sanat dalları..
    18. Keçilerin çobanı, mahallelinin öğretmeni
    19. Meksika'da hükümet Culiacan kentine..
    20. Panik ataktan 20 günlük tedaviyle kurtul
    21. AK Partili vekil: Sayısız kupam var
    22. 'Güven Masası' uygulaması emniyetten..
    23. YPG/PKK tahrip ettiği hastaneye..
    24. Hakkari'de 1 asker şehit
    25. İran'ın en büyük petrol rafinerisinde..
    26. Açıköğretimde kayıt yenilemeye ek süre..
    27. Küresel piyasalarda 'helikopter para'..
    28. İran'ın en büyük petrol rafinerisinde..
    29. ABD’li diplomat açıkladı! İşte..
    30. Kanser hücrelerinin yeni silahı 'siyah..
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi
    Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı