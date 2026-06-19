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Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

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Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

Kahramanmaraş'ta yağışların geçen yıla oranla 2,5 kat artması sayesinde, Haziran 2025'te 4 olan barajların ortalama doluluk oranı Haziran 2026 itibarıyla ? seviyesine ulaştı.

#1
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

Kent genelinde kış ve ilkbahar mevsimlerinde etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerinin önemli ölçüde artmasını sağladı.

#2
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve geçen yıl kuraklık nedeniyle yüzde 2'ye kadar gerileyen Ayvalı Barajı'ndaki seviye yüzde 44,3'e çıkarken, aynı ihtiyacı karşılayan Kartalkaya Barajı'nda ise yüzde 31'den yüzde 95'e ulaştı.

#3
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, AA muhabirine, bu yıl yağışların bereketli geçtiğini ve bunun barajlardaki su seviyelerine olumlu şekilde yansıdığını söyledi.

#4
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

Kentin geçen yıla oranla 2,5 kat daha fazla yağış aldığına değinen Doğru, "İnşallah bu sene bereketli bir yıl olacak." dedi.

#5
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

Doğru, şunları kaydetti:

#6
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

"Ceyhan Havzası'ndaki barajların en büyüğü Menzelet Barajı. Zaten hem bölgenin hem de havzanın en büyük barajı konumunda. Yaklaşık 2 milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip Menzelet Barajı'nda doluluk oranımız yüzde 96 seviyesinde. Aynı şekilde Kılavuzlu Barajı'mızda da yüzde 96 doluluk bulunuyor."

#7
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

1 Haziran itibarıyla sulama sezonunu açtıklarını hatırlatan Doğru, barajlardaki yüksek seviyesinin hem içme suyu hem de sulama açısından rahatlama sağladığını belirtti.

#8
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için tasarrufun önemine değinen Doğru, şöyle devam etti:

#9
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

"Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su tasarrufu ve suyun daha etkin, daha verimli kullanılması gündemde. Biz de bunu her zaman ifade ediyoruz. Suyu fazla kullanmak ürün artışı sağlamıyor. Suyu kararında ve tasarruflu kullanan çiftçilerimiz daha fazla ürün elde edebiliyor. Buradan tüm çiftçilerimize suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulunuyor, su kaynaklarını gelecek yıllara aktarmaları ve daha verimli bir sulama sezonu geçirmelerini diliyoruz. Çiftçilerimiz başta olmak üzere, suyu kullanan sanayi kuruluşları ve vatandaşlarımız için de aynı uyarıları yapıyoruz. Suyu tasarruflu kullanırsak önümüzdeki yıllara daha güçlü su kaynaklarıyla girer ve su kıtlığı yaşamayız."

#10
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

Kahramanmaraş'taki barajların Haziran 2025 ve Haziran 2026 dönemlerine ait doluluk oranları şöyle:

#11
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

Menzelet yüzde 38 iken yüzde 96,2 oldu

#12
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

Kılavuzlu yüzde 43 iken yüzde 96 oldu

#13
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

Sır yüzde 38 iken yüzde 90 oldu

#14
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

Kartalkaya yüzde 31 iken yüzde 95 oldu

#15
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

Sarıgüzel yüzde 62 iken yüzde 90 oldu

#16
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

Adatepe yüzde 40 iken yüzde 79 oldu

#17
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

Kandil yüzde 19 iken yüzde 97 oldu

#18
Foto - Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

Ayvalı yüzde 2 iken yüzde 44,3 oldu

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