Bir şehrimiz kabustan uyandı! "İnşallah bu sene bereketli olacak"

"Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su tasarrufu ve suyun daha etkin, daha verimli kullanılması gündemde. Biz de bunu her zaman ifade ediyoruz. Suyu fazla kullanmak ürün artışı sağlamıyor. Suyu kararında ve tasarruflu kullanan çiftçilerimiz daha fazla ürün elde edebiliyor. Buradan tüm çiftçilerimize suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulunuyor, su kaynaklarını gelecek yıllara aktarmaları ve daha verimli bir sulama sezonu geçirmelerini diliyoruz. Çiftçilerimiz başta olmak üzere, suyu kullanan sanayi kuruluşları ve vatandaşlarımız için de aynı uyarıları yapıyoruz. Suyu tasarruflu kullanırsak önümüzdeki yıllara daha güçlü su kaynaklarıyla girer ve su kıtlığı yaşamayız."