Sultanbeyli Belediyesi'nden faizsiz konut fırsatı

“Hemşehrilerimizin faize bulaşmadan ev sahibi olmalarını kolaylaştırmak amacıyla Sulkent projemizi hayata geçirdik. Belediyemizin iştirak şirketi Sulkon ve Luxera GYO’nın iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz projemiz için başvuru sürecini başlattık. Sıfır faiz ve sabit ödeme imkânıyla 2+1 ve 3+1 dairelerimizi satışa çıkardık. Hemşehrilerimiz, peşin fiyatına 30 ay vadeyle konut sahibi olabilecek. Herhangi bir komisyon ücreti veya taksitlerde enflasyon zammı söz konusu değil. Çünkü amacımız, hemşehrilerimizin faizsiz bir ödeme planıyla kaliteli, güvenli ve konforlu bir yaşam alanına kavuşmasıdır. Projemiz konum itibariyle; Kuzey Marmara Otoyolu’na, yeşil alanlara, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve spor alanlarına oldukça yakın bir noktada yer alıyor. Ev sahibi olma hayali kuran herkesi bu fırsatı kaçırmamaya ve başvuruda bulunmaya davet ediyorum.»