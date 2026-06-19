15 milyon TL'lik şaklabanlık: Zaytung’un CHP-FETÖ ayağı ifşa oldu!

15 milyon TL'ye CHP tarafından satın alındığı iddia edilen “yalan haber mizahı” yapan X hesabı Zaytung’un, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) mensup trollerle ortak hareket ederek "dijital fişleme mekanizması" yürüttüğü ortaya çıktı.

Zaytung’un hükümet aleyhine yaptığı yalan haberlerin yanı sıra iktidarı destekleyen binlerce hesabı da engellediği ifade edildi. İşte tüm ayrıntılar...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın, daha önce İyi Parti'nin, CHP'li birçok belediyenin iletişim ve halkla ilişkilerini yapan Mag Üniversal'in sahibi Kerem Yıldırım'la temasa geçtiği ortaya çıkmıştı.

ZAYTUNG NE?

Yıldırım, üzerinden birçoğu geçmişte FETÖ'cü olduğu bilinen hesaplar satın alınmıştı. Onlardan biri de sosyal medya platformu X'ten yalan haberler paylaşan Zaytung isimli hesaptı.

15 MİLYON TL'YE ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ SATIN ALMIŞ

'Yalan haber mizahı' yapan X hesabı Zaytung'un 15 milyon TL karşılığında Özgür Özel ve ekibine satıldığı iddia edildi.

HÜKÜMET YANLISI HESAPLAR ENGELLENDİ

X üzerinden yaptığı paylaşımlarla hükümetin yaptığı hizmetleri karalayan Zaytung'un, iktidarı destekleyen binlerce hesabı engellediği ortaya çıktı.

FETÖ AYAĞI İFŞA OLDU

Zaytung'un, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup trollerle ortak hareket ederek "dijital fişleme mekanizması" yürüttüğü de öğrenildi.

Öte yandan Zaytung'un X hesabından sürekli CHP'li isimlerin paylaşımlarını retweet ettiği (yeniden paylaştığı) ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere ana muhalefet partisine mensup birçok ismin paylaşımına destek verilmesi dikkatlerden kaçmadı.

KILIÇDAROĞLU'NUN YÜZÜNÜ BLURLADILAR

Zaytung'un, "mutlak butlan" kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir canlı yayındaki fotoğrafını yüzüne blur atarak paylaştığı görüldü.

X'te 5 milyon takipçisi bulunan Zaytung'un sadece 5 hesabı takip ettiği ve bunlardan ikisinin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu öğrenildi.

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