Hasankeyf'te su seviyesi yükseldi

Batman'da bu yıl etkili olan yağışlar, uzun süredir kuraklığın etkileriyle mücadele eden Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda su seviyesinin yeniden yükselmesini sağladı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tarihi Hasankeyf kıyılarında metrelerce çekilen sular, bu yıl yağışların etkisiyle yeniden yükselerek bölgeye nefes aldırdı.

Türkiye'nin en büyük baraj projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nda su seviyesindeki artış, hem bölge halkını hem de çiftçileri sevindirirken, Hasankeyf'te gözle görülür değişimler yaşandı.

Geçen yıl yağışların yetersiz kalması nedeniyle baraj gölündeki su miktarı önemli ölçüde azalmış, kıyı şeridinde geniş alanlar ortaya çıkmıştı. Yer yer onlarca metre geri çekilen su, tarihi ilçede kuraklığın boyutunu gözler önüne sermişti.

Bu yıl ise kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağmur yağışları ile yüksek kesimlerdeki karların erimesi, Dicle Nehri'ni besleyerek Ilısu Barajı'na ulaşan su miktarını artırdı. Artan su girişiyle birlikte baraj gölünün seviyesi yükselirken, geçen yıl ortaya çıkan birçok alan yeniden su altında kaldı.

Özellikle kuraklık endişesinin azalması, tarımsal sulama açısından da umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ilısu Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Hasankeyf'te ortaya çıkan manzara da değişti. Geçtiğimiz yıl kuraklığın izlerini taşıyan kıyılar, bu yıl yeniden suyla buluşurken, tarihi ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

DOĞRU HABER