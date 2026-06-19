  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
15 milyon TL'lik şaklabanlık: Zaytung’un CHP-FETÖ ayağı ifşa oldu! Montella çok sinirlendi! 'Ben sizden daha çok Türk'üm' Trump'tan sert açıklama: Eleştirenler aptal! Çocukları ve gençleri ifsad etmeyin! Türkiye'de yükselen 'mezuniyet töreni' rezillikleri Trump'tan Erdoğan'a: 'Sen olmasan NATO zirvesine...' Netanyahu, ABD'yi kaybetmek istemiyor! Kabine üyelerini uyardı 19 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 19 Haziran 2010: Mübariz İbrahimov'un şehit olması (Azerbaycan Milli Halk Kahramanı) Barış aralarını açtı! ABD Başkan Yardımcısı Vance'e tepki gösterdiler Oytun Erbaş Akit TV'de konuştu! Madde kullanımına ilginç benzetme
Yerel Hasankeyf'te su seviyesi yükseldi
Yerel

Hasankeyf'te su seviyesi yükseldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hasankeyf'te su seviyesi yükseldi

Batman'da bu yıl etkili olan yağışlar, uzun süredir kuraklığın etkileriyle mücadele eden Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda su seviyesinin yeniden yükselmesini sağladı.

Batman'da bu yıl etkili olan yağışlar, uzun süredir kuraklığın etkileriyle mücadele eden Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda su seviyesinin yeniden yükselmesini sağladı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tarihi Hasankeyf kıyılarında metrelerce çekilen sular, bu yıl yağışların etkisiyle yeniden yükselerek bölgeye nefes aldırdı.

Türkiye'nin en büyük baraj projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nda su seviyesindeki artış, hem bölge halkını hem de çiftçileri sevindirirken, Hasankeyf'te gözle görülür değişimler yaşandı.

Geçen yıl yağışların yetersiz kalması nedeniyle baraj gölündeki su miktarı önemli ölçüde azalmış, kıyı şeridinde geniş alanlar ortaya çıkmıştı. Yer yer onlarca metre geri çekilen su, tarihi ilçede kuraklığın boyutunu gözler önüne sermişti.

 

Bu yıl ise kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağmur yağışları ile yüksek kesimlerdeki karların erimesi, Dicle Nehri'ni besleyerek Ilısu Barajı'na ulaşan su miktarını artırdı. Artan su girişiyle birlikte baraj gölünün seviyesi yükselirken, geçen yıl ortaya çıkan birçok alan yeniden su altında kaldı.

Özellikle kuraklık endişesinin azalması, tarımsal sulama açısından da umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Ilısu Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Hasankeyf'te ortaya çıkan manzara da değişti. Geçtiğimiz yıl kuraklığın izlerini taşıyan kıyılar, bu yıl yeniden suyla buluşurken, tarihi ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

DOĞRU HABER

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23