Kötü haber geldi: 120 saniyede bir yatak üreten dev firma iflas etti
Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez ünlü yatak üreticisinden kötü haber geldi. Dev firma darboğazdan çıkamadı ve resmen iflas etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez ünlü yatak üreticisinden kötü haber geldi. Dev firma darboğazdan çıkamadı ve resmen iflas etti.
2010 yılında tıbbi ortopedik yatak üretimiyle sektöre iddialı bir giriş yapan ve kısa sürede bir dünya markası olma hedefiyle büyüyen İndivani yatak adıyla bilinen İndivani İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi için yolun sonu göründü.
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, sektörde yenilikçi adımlarıyla bilinen şirket ve sahibi İbrahim Turan hakkında iflas kararı verdi.
Mahkeme ilanına göre; mali darboğazı aşmak için konkordato ilan eden ve mühlet alan İndivani Yatak, toparlanmayı başaramadı.
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/459 Esas numaralı dosyasında alınan kararla; İnegöl Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı İndivani Yatak ve şirket sahibi İbrahim Turan'ın 17 Haziran 2026 tarihi, saat 14:11 itibarıyla resmen iflasına hükmedildi. Konkordato komiserlerinin görevlerine son verildi.
Davacılara verilen mühlete ilişkin tüm tedbirler kaldırılarak, iflas tasfiyesinin "basit tasfiye" usulüyle yapılmasına karar verildi. Karar, gecikmeksizin İnegöl İflas Müdürlüğü'ne bildirildi.
Mahkemenin iflas kararı verdiği İndivani, aslında sektörün en dikkat çeken, yenilikçi firmalarından biriydi. "İyi bir uyku için iyi bir yatak seçin" sloganıyla yola çıkan firma, metropol yaşamının daralan metrekarelerine özel pratik çözümler sunmasıyla ünlenmişti.
2015 yılında makine parkurunu genişleterek 2 dakikada 1 yatak üretme kapasitesine ulaşan dev tesis, üretim hacminin tam yüzde 60’lık devasa bir kısmını birçok farklı ülkeye ihraç ediyordu.
İflas tasfiye sürecinin önümüzdeki günlerde İnegöl İflas Müdürlüğü koordinesinde hızlanması bekleniyor. KAYNAK: YENİÇAĞ
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