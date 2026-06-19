19 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٥) اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍۖ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(5) Güneş ve ay bir hesaba bağlı (olarak hareket ederler).



(Rahman Suresi, 55/5) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Âyette gök cisimlerinin ince bir hesaba bağlı hareket ettiklerinin belirtilmesi öncelikle bunun yüce Allah’ın kudretini gösteren açık kanıtlardan olduğu anlamını düşündürmektedir. Burada özellikle güneş ve ayın zikredilmesi, bunların insanların en fazla ilgili olduğu gök cisimleri olmasıyla izah edilmiştir; bu sûrede eşli durumlara dikkat çekme üslûbunun kullanıldığı, insanların da ay ve güneşi daima birlikte düşündükleri şeklinde bir yorum da yapılmıştır (İbn Âşûr, XXVII, 235; güneş ve ayın hareketleri hakkında bilgi için bk. Yâsîn 36/38-40).



Bunun yanı sıra şu hususa da işaret edildiği söylenebilir: Bütün bu varlıklar ve bağlı bulundukları düzen kendisi için var edildiğine göre insan da hayatını bir hesaba göre düzenlemeli, bir hesap gününün geleceği bilinci içinde olmalı ve kendisini bu hesaba hazırlamalıdır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 198







HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Bir baba evlâdına güzel edep ve ahlâktan daha üstün bir miras bırakmış olmaz.”



Kaynak: Tirmizi, Birr 33







GÜNÜN SÖZÜ:

"Sürekli tok olan şefkatsiz ve merhametsiz olur. Tok açın halini bilmez. Çok yiyen sert ve katı kalpli biri olur."



(İmâm Gazâlî)





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