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Gündem İfadesi ortaya çıktı! Kaçırılan yönetici başından geçenleri anlattı
Gündem

İfadesi ortaya çıktı! Kaçırılan yönetici başından geçenleri anlattı

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İfadesi ortaya çıktı! Kaçırılan yönetici başından geçenleri anlattı

Kimliği belirsiz kişilerce önceki gün İstanbul’da kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal’ın ilk beyanında, "Beni zorla kaçırdılar, sürekli olarak alıkoydukları yerleri değiştirdiler" dediği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Maltepe’deki evinin çevresinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yakalanması için çok yönlü soruşturma başlatmıştı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili dün 2 kişi gözaltına alınırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde sorguya çekildi. Zanlıların itirafları doğrultusunda operasyonu genişleten polis, şehir kameralarını mercek altına aldı, kurulan bir ekiple Erhan Karaal’ı kurtarma çalışması başlattı. Maltepe’de evinin çevresinde kaçırıldığı duyurulan Karaal, Tuzla’da bir inşaat alanındaki atıl vaziyetteki konteyner yapıya düzenlenen operasyon ile kurtarıldı. Karaaş’ın küçük sıyrıklar ve darp izlerinin dışında genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2’sinin dün, 6’sının da sabah saatlerinde olmak üzere toplam 8 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Erhan Karaal’ın ilk ifadesinde, "Beni zorla kaçırdılar, sürekli olarak alıkoydukları yerleri değiştirdiler. Kocaeli’de de bir süre tuttular. En son Tuzla’da inşaat alanına getirdiler" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

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