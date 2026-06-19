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Spor Montella çok sinirlendi! 'Ben sizden daha çok Türk'üm'
Spor

Montella çok sinirlendi! 'Ben sizden daha çok Türk'üm'

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Montella çok sinirlendi! 'Ben sizden daha çok Türk'üm'

Vincenzo Montella, Avustralya maçı sonrası yapılan eleştirilere cevap verdi.

Vincenzo Montella, Avustralya maçı sonrası yapılan eleştirilere cevap verdi.

A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçı öncesi TRT Spor'a konuştu.

İtalyan teknik adamın sözleri şöyle:

"ÇOK ÜZÜLDÜK MAÇTAN SONRA"

"Ben aslında Türk'üm. Biliyorsunuz, 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum, Türkiye’de yaşayacağımız duyguları. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. Eklemem gereken bir konu var: 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor. Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz."

 

"BEN O İNSANLARDAN DAHA ÇOK TÜRK'ÜM"

"Kaos yaratıp da Türkiye’ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele veriyorum."

"Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor."

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