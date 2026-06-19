Bir belediyeye daha operasyon: Başkan dahil 37 kişi gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP'li Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda belediye başkanı dahil 37 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, Adalar'da tarihi eser statüsündeki yapıların onarım süreçlerinde "usulsüzlük yapıldığı", "ruhsat işlemlerinde yolsuzluk" yaşandığı ve bazı kişi ile işletmelere "fahiş ruhsat cezaları" kesildiği öğrenildi.
Dosyada Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve beraberindeki şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.