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Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu

Yeniakit Publisher
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Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu

Önceki gün kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, önceki akşam evinin önünden kaçırılmıştı.

 

 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay polise bildirilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışmaların devamında Karaal'ın tutulduğu yeri tespit eden polis ekipleri, filmleri artamayan bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Karaal Tuzla'da tutulduğu bir inşaat alanında kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 7 oldu. Geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.

 

 TELEFONU KARTAL'DAN SİNYAL VERMİŞTİ

Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal Erhan Karaal'ın telefonunun en son Kartal'da sinyal verdiğini anlatmıştı. Telefonunun boş bir alanda sinyal verdiğini aktaran Karaal, "Bizde iPhone Bul uygulaması var. Dünden beri telefonu kapalıydı. Kızım sürekli ağlayarak, 'Babam nerede, babam nerede' diye hep telefonlarına bakarken 'Anne babamın telefonu açıldı' dedi. Çok sevindik, hemen polis memurlarına ilettik. Arabaya atlayıp gidildi. Kartal'da açık bir alanda, samanlık bir alanda sinyal geldiği görüldü. Yalnız telefon henüz bulunamadı. Plakadan zaten arabayı da buldular. Arabayı polis memurlarımız buldu, getirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

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