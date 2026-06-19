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Dünya Trump'tan Erdoğan'a: 'Sen olmasan NATO zirvesine...'
Dünya

Trump'tan Erdoğan'a: 'Sen olmasan NATO zirvesine...'

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Trump'tan Erdoğan'a: 'Sen olmasan NATO zirvesine...'

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "yaklaşan NATO zirvesine yalnızca onun için katılacağını söylediği" öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "yaklaşan NATO zirvesine yalnızca onun için katılacağını söylediği" öne sürüldü.

Söz konusu bilgiyi, iki taraf arasındaki telefon görüşmesine dair bilgi sahibi olan kaynaklar Middle East Eye ile paylaştı.

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre, kaynaklar Trump'ın görüşmede Erdoğan'a "sen olmasan zirveye katılmazdım" dediğini belirtti.

Söz konusu ifadeler, ABD ile NATO arasında gerilimin arttığı bir süreçte geldi.

 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"En önemli konu ABD ile Avrupalıların NATO'ya bakışındaki nüanslar ne şekilde tezahür edecek? Çok önemli konular var ve bunların ABD Başkanı'nın bulunmadığı bir toplantıda karara bağlanması mümkün değil. Pek çok Avrupa ülkesi, toplantının Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olmasının Başkan Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa, Trump gelmeyecekti ve zaten buraya önem vermediğini fiili olarak deklare etmiş olacaktı."

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, perşembe günü NATO müttefiklerini uyararak, Avrupa ülkelerinin askeri harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkaramaması halinde ABD'nin önümüzdeki altı ay içinde kıtadaki askeri varlığını gözden geçireceğini ve ittifak bütçesine katkılarını azaltacağını dile getirdi.

Hegseth, Brüksel'deki NATO savunma bakanları zirvesinde, "Hiç kuşkunuz olmasın, bu gerçek bir inceleme olacak" dedi.

Türkiye, NATO içerisinde şu anda ABD ile en iyi ilişkilere sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Mepa News

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