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Dünya Netanyahu, ABD'yi kaybetmek istemiyor! Kabine üyelerini uyardı
Dünya

Netanyahu, ABD'yi kaybetmek istemiyor! Kabine üyelerini uyardı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Netanyahu, ABD'yi kaybetmek istemiyor! Kabine üyelerini uyardı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, kabine üyelerinden gelen Trump eleştirilerinin Washington ile ilişkilerde krize dönüşmemesi için devreye girdiği bildirildi. Netanyahu’nun, söz konusu açıklamaların kendi tutumunu yansıtmadığı mesajını vermeye çalıştığı aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yaşanan gerilimi azaltmak için diplomatik mesaj trafiğini yoğunlaştırdığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre Netanyahu, son günlerde Beyaz Saray ile ilişkilerdeki tansiyonun daha fazla yükselmemesi için adımlar attı.

Haberde, Netanyahu’nun ABD-İran mutabakatı ve Trump’a yönelik eleştiriler içeren İsrailli bakanların sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Netanyahu’nun, bu ifadelerin kendi yaklaşımını ve hükümetin resmi çizgisini yansıtmadığını anlatmaya çalıştığı aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu son günlerde Beyaz Saray ile ilişkilerdeki gerilimi azaltmak amacıyla mesajlar verdi.

Haberde, Netanyahu’nun ABD-İran mutabakatı ve Trump’a yönelik eleştiriler içeren İsrailli bakanların sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, söz konusu ifadelerin kendi yaklaşımını yansıtmadığını anlatmaya çalıştığı belirtildi.

Netanyahu’nun daha önce aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in açıklamaları karşısında “kararları kendisinin verdiğini” vurguladığı hatırlatılan haberde, Trump’a yönelik eleştirilerin bu kez doğrudan ABD Başkanı’nı hedef alması nedeniyle durumun daha hassas hale geldiği ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, İsrailli bazı kabine üyelerinin Trump’a yönelik eleştirilerine tepki gösterdiği ve İsrail’in ABD desteğini dikkate alması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.

Vance, İsrail’in savunması için kullanılan silahların önemli bölümünün ABD tarafından sağlandığını belirterek, İsrail’de “sorunun Donald Trump olduğunu düşünenlerin” mevcut durumu görmesi gerektiğini söylemişti.

İsrailli bazı bakanlar ise Vance’in açıklamalarına tepki göstermişti. Aşırı sağcı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump’a yönelik eleştirileri nedeniyle kendilerine yöneltilen açıklamalara karşılık vermişti.

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