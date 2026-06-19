Caner Erkin futbol hayatını noktaladı

Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Caner, "Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine 2004'te Manisaspor'da başlayan Caner Erkin; CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Inter, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor'da forma giydi.

A Milli Futbol Takımı ile 63 maça çıkan Caner, 2 gol kaydetti.

Kariyerinin en başarılı dönemini geçirdiği Fenerbahçe'de 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa olmak üzere 5 kupa sevinci yaşayan Caner Erkin CSKA Moskova'da 2 Rusya Kupası, Beşiktaş'ta ise 1 Süper Lig şampiyonluğuna ortak oldu.