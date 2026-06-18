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Gündem Boşanmalarını davul zurna ile kutlayan eşe bağlamalı cevap: Ağlama gözlerim Mevlam Kerimdir
Gündem

Boşanmalarını davul zurna ile kutlayan eşe bağlamalı cevap: Ağlama gözlerim Mevlam Kerimdir

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Diyarbakır’da aile mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından adliye önünde davul zurna ile kutlama yapan kadının eski eşi S.Ş.’den bağlamalı cevap geldi. Bağlaması ile ‘Ağlama Gözlerim Mevlam Kerimdir’ türküsünü çalan S.Ş., “Envanterimde davul ve zurna olmadığı için her zamanki gibi bağlama çalıyorum” dedi.

Diyarbakır Adliyesi’nde 16 Haziran’da aile mahkemesinde görülen boşanma davasının sonuçlanmasıyla F.Ş. adlı kadın ile eski eşi S.Ş.’nin 24 yıllık evliliği sona erdi. F.Ş., mahkeme çıkışı adliye önünde yakınlarıyla davul zurna ile kutlama yapıp halay çekti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, görüntüler sanal medyada da geniş yer buldu.

Davul zurnalı kutlama görüntülerinin ardından kadının eski eşi S.Ş. de bağlamayla ‘Ağlama Gözlerim Mevlam Kerimdir’ türküsünü çaldı. S.Ş., türkünün sonunda da "Envanterimde davul ve zurna olmadığı için her zamanki gibi bağlama çalıyorum. Efendice ve beyefendice sanat yapıyorum" ifadelerini kullandı. Sanal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda iletişim aldı.

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