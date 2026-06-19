19 Haziran 2010: Mübariz İbrahimov'un şehit olması (Azerbaycan Milli Halk Kahramanı)

Mübariz İbrahimov 7 Şubat 1988 tarihinde Azerbaycan’ın Bilesuvar kazası Aliabad köyünde doğdu. 1994 yılında Aliabad köyü Şehit M. Piriyev İlkokulu’na girdi. Çocuk yaşlarından boksla ilgilenen İbrahimov, 2005 senesinde orta öğretimini tamamladıktan sonra askeri görevini yapmak üzere orduya alındı. Askeri hizmetini Azerbaycan İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Kuvvetler Birliği’nde yaptı.







2007 yılında vatani görevini çavuş rütbesiyle tamamladı. Bir müddet sivil işlerde çalıştıktan sonra 2009 yılının Ağustos ayında Uzman Çavuş oldu. Terter kazasının askeri birliklerinden birinde hizmet etti. O dönem Ermenistan, Azerbaycan’ın kimi topraklarını işgal etmişti ve iki ülke savaş halindeydi.







Mübariz İbrahimov, 18-19 Haziran 2010 gecesi bir mektup yazıp, saat 23.30 sıralarında kimseye haber vermeden arkasında “Şehit olursam üzülmeyin. Vatan sağolsun” diye bırakıp ayrıldı.



Tek başına 1 km mayın döşeli sınırı aşarak, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin bulunduğu karakola ulaşıp baskın düzenledi. 45 Ermeni askerini öldüren İbrahimov, düşman kuvvetleri ile 5 saat çarpıştı ve sabaha karşı şehid düştü.



Savaştan sonra İbrahimov’un naaşı aylarca Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin işgal ettiği topraklarda alıkonuldu, ancak Ermenistan tarafı bunu uzun süre reddetti. Aylar süren müzakerelerin ardından Ekim ayında Rusya’nın arabuluculuğuyla Astrahan kentinde imzalanan anlaşmaya göre İbrahimov’un naaşı 6 Kasım’da Azerbaycan tarafına teslim edildi. İkinci Fahri Hiyabanı Mezarlığı’na defnedildi.







Mübariz İbrahimov Milli Kahraman ilan edildi ve gıyabında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Azerbaycan’ın Milli Kahramanı” unvanını takdim etti.