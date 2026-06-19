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Dünya Trump'tan sert açıklama: Eleştirenler aptal!
Dünya

Trump'tan sert açıklama: Eleştirenler aptal!

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Trump'tan sert açıklama: Eleştirenler aptal!

Trump, İsviçre'de anlaşmanın uygulanmasına ilişkin müzakereler öncesinde yaptığı açıklamada, savaşı sona erdirmek için taviz verdiğini söyleyenleri "aptallar" olarak nitelendirdi.

Trump, İsviçre'de anlaşmanın uygulanmasına ilişkin müzakereler öncesinde yaptığı açıklamada, savaşı sona erdirmek için taviz verdiğini söyleyenleri "aptallar" olarak nitelendirdi.

Trump, anlaşmayı imzalamasından saatler sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Borsanın rekor seviyeye ulaştığı ve petrol fiyatlarının düştüğü bir sırada İran'a karşı yeterince sert davranmadığımı düşünen bu aptallar ya kıskançlar, kötü insanlar ya da ahmaklar" dedi.

Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nden ABD Senatörü Bill Cassidy, anlaşmayı "on yılların en kötü dış politika fiyaskosu" olarak nitelendirdi.

Cassidy, "İran'ın nükleer hedefleri sınırlandırılmadı ve Hürmüz Boğazı'nı tehdit etmenin işe yaradığını öğrendiler" dedi.

Trump'a yakın yayın çizgisiyle bilinen Fox News de anlaşmanın İran'a nükleer programını yok etme şartı getirmeden "çok büyük mali faydalar" sağladığını söyleyen eleştirilere yer verdi.

Kaynak: Mepa News

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