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Yüzlerce DAEŞ'li terörist ABD üssünde!

Terörün en büyük hamisi ABD, silah bırakarak teslim olan yüzlerce DAEŞ'li teröristi Ömer petrol sahasındaki üssüne taşıdı.

22 Ocak 2019 Salı 12:51
Yüzlerce DAEŞ'li terörist ABD üssünde!

ABD, silah bırakarak teslim olan yüzlerce DAEŞ'li teröristi Ömer petrol sahasındaki üssüne taşıdı.

İlk kez toplu halde bıraktılar

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda bir beldede sıkışan yüzlerce DAEŞ'li terörist, ilk kez toplu halde silah bıraktı.

ABD üssüne götürüldü

Teröristler, teslim oldukları koalisyon güçlerinin helikopterleri eşliğinde ABD'nin Ömer petrol sahasındaki üssüne götürüldü.

Deyrizor'da son durum

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DAEŞ'li Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı. YPG/PKK, Deyrizor'da DAEŞ'in son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten sonra ilçenin diğer beldelerini de ele geçirmek için harekete geçmişti. Halihazırda DAEŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor.

Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor. YPG/PKK, DAEŞ'ten almak için saldırdığı bölgelerde sivillerin çıkışlarına ve içeri gıda ve ilaç girişine izin vermiyor. Binlerce sivil, kuşatmadaki Bagoz beldesinde mahsur durumda.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:51
  1. DAEŞ
  2. YPG/PKK
  3. Fransa
  4. ABD
  5. Suriye
  6. Fırat Nehri
  7. silah bırakma
  8. koalisyon güçleri
  9. Esed rejimi

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