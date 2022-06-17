'Yüzlerce büyükbaş hayvanı bilerek isteyerek öldürdüler' dedi ve şok eden detayı duyurdu

Küresel güçler tarafından getirilmek istenen yapay kıtlık kendisini artık net bir şekilde belli etmeye başladı.

Sudan'da binlerce küçükbaş hayvanı taşıyan gemi battı. ABD'de ise 2 binden fazla büyükbaş hayvan sıcaklar bahane gösterilerek öldü.

Konuyla ilgili kişisel Youtube kanalında konuşan Murat Akan, gündemi altüst edecek açıklamalarda bulundu.

Akan yaptığı açıklamada, "Bölgesel çiftçiler diyor ki, 15 Haziran’da yüksek bir sıcaklık yoktu. 42 derecede hayvanların ölmesi imkansız. Büyükbaş hayvanların en yoğun olarak yetiştirildiği yer olarak Teksas dikkat çekiyor. Teksas’ta Kansas’tan daha sıcak ama burada bir ölüm yaşanmıyor. Kansas’da 10 bin büyükbaş hayvan ölüyor. Bize göre öldürülüyor. Sıcak havalardan kaynaklı hiçbir ölüm yaşanmamış daha önce. Kansas’taki tarımcılar bilinçli. Yani bu imkansız. Geçin bu işleri. 2 bin tane büyükbaş hayvanın aynı anda ölmesini imkansız olarak değerlendiriyorlar. Bunları göz göre göre öldürdüler. Sabotajdır bu. Yarın öbür gün bu yapa eti ülkelere dayatması için bunları yapıyor olabilirler. Yakında Kurban kesmeyi bile yasaklamayı düşünüyorlar. Telef olan hayvanları hemen ortadan kaldırmışlar. Araştırmaya bile müsaade etmemişler. Bu haber hiçbir yerde tartışılmıyor. Vazgeçmiyorlar, uğraşıyorlar. Ama başaramayacaklar" dedi.