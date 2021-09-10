  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki gerilim tırmanıyor!
Bebeklerine 'Vladimir Putin' ismini koymak istediler! İzin çıkmadı
Siyonist İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 966 Kovid-19 vakası kaydedildi
Gündem Yüzerek karaya çıkan göçmenler kurtarıldı
Gündem

Yüzerek karaya çıkan göçmenler kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi milli park açıklarında yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2021-09-10 23:59:00 -
Yüzerek karaya çıkan göçmenler kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, Kuşadası ilçesi Milli Parklar Bölgesi’nde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan ve kendi imkanları ile yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ardından il göç idaresi yetkililerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay