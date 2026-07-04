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Gündem Başkan Erdoğan, Mark Carney ile telefonda görüştü
Gündem

Başkan Erdoğan, Mark Carney ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
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Başkan Erdoğan, Mark Carney ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştığımızı, bu amaçla atılan adımları sürdüreceğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin (#NATOsummit) müttefikler arasındaki iş birliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kanada Başbakanı'nın 1 Temmuz Kanada Günü'nü de tebrik etti.

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Yorumlar

Ali

Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi temsil eden değerli liderimizin Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi beni memnun etti. Türkiye-Kanada ilişkilerinin güçlendirilmesi, NATO işbirliğinin artırılması ve bölgesel konulara ilişkin görüşmeler, geleceğe dair umut verici adımlar olarak değerlendirilebilir. Cumhurbaşkanımızın Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşılaması da Türkiye'nin İslam dünyasında güçlü bir liderlik rolü üstlendiği gerçeğini gösteriyor. İnşallah Sayın Erdoğan, milletimizin ve ülkemizin menfaatlerini her zaman en iyi şekilde savunmaya devam eder.
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