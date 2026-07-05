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Otomotiv
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Togg’dan, ortalığı yangın yerine çevirecek kampanya! Detayları belli oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Togg’dan, ortalığı yangın yerine çevirecek kampanya! Detayları belli oldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Temmuz ayına ilişkin kampanyasını ve fiyatlarını açıkladı.

#1
Foto - Togg’dan, ortalığı yangın yerine çevirecek kampanya! Detayları belli oldu

Togg, Temmuz ayına ilişkin bireysel ve kurumsal finansman desteğini açıkladı. Her ay büyük merakla beklenen Togg'un finansman kampanyasında sıfır faizli taksitli krediler öne çıkıyor. Bunun yanında 3 ay ödeme erteleme de ön plana çıktı. Yerli ve milli, doğuştan elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için Togg yeni kampanyasını duyurdu.

#2
Foto - Togg’dan, ortalığı yangın yerine çevirecek kampanya! Detayları belli oldu

Sedan T10F V2 için bireysel ve kurumsal finansman desteği kapsamında 800 ile 1.5 milyon liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satışa sunuluyor. Aylık 66 bin 667 lira taksitle T10F sahibi olunuyor. Bireysel kullanıcılara T10F V2 için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 lira taksit, T10F 4More için 1 milyon 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık taksit 125 bin lira, T10F V2 için 1 milyon 700 bin lira kredi, 48 ay vade yüzde 2,99 faiz oranıyla 78 bin 699 lira taksit,

#3
Foto - Togg’dan, ortalığı yangın yerine çevirecek kampanya! Detayları belli oldu

T10F V1 için 1 milyon 300 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık takist 60 bin 181 lira, T10F 4More için 1 milyon 500 bin lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık 78 bin 93 lira ödenerek sahip olunuyor. Filo satın alımlarına özel yüzde 100 Finansman desteği ve 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuluyor. T10F V2 için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 66 bin 667 lira taksit, T10F 4More için 1 milyon 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 125 bin lira taksit,

#4
Foto - Togg’dan, ortalığı yangın yerine çevirecek kampanya! Detayları belli oldu

T10F V2 için 2 milyon 475 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,25 faiz, aylık 105 bin 542 lira ödeme, T10F V1 için 2 milyon 300 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,24 oranında faiz, aylık 97 bin 897 lira ödeme, T10F 4More için 3 milyon 200 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,26 faiz oranı, 136 bin 712 lira taksit, T10F V1 için 1 milyon 300 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,67 faiz oranıyla aylık 59 bin 840 liraya sahip olunuyor.

#5
Foto - Togg’dan, ortalığı yangın yerine çevirecek kampanya! Detayları belli oldu

Sınırlı sayıda T10X bireysel kullanıcılara özel yüzde 0 faizli finansman ya da 3 ay ödeme erteleme seçenekleriyle satışa sunuldu. T10X V2 için 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranı, 50 bin lira taksit, T10X 4More için 1 milyon 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 125 bin lira taksit, T10X V2 için 1 milyon 700 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,99 faiz, aylık 78 bin 699 lira ödeme,

#6
Foto - Togg’dan, ortalığı yangın yerine çevirecek kampanya! Detayları belli oldu

T10X V1 için 1 milyon 300 bin lira kredi, 48 ay vae, yüzde 2,99 faiz oranıyla 60 bin 181 lira ödeme, T10X 4More için 1 milyon 500 bin lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık 78 bin 93 lira ödenerek alınabiliyor. T10X için filo satın alımlarına özel yüzde 100 finansman desteği ve 3 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor. T10X V2 için 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranı, aylık 50 bin lira taksitle,

#7
Foto - Togg’dan, ortalığı yangın yerine çevirecek kampanya! Detayları belli oldu

T10X 4More için 1 milyon 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 125 bin lira taksitle, T10X V2 için 2 milyon 475 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,25 faiz, 105 bin 542 lira taksitle, T10X V1 için 2 milyon 300 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,24 faiz oranı, 97 bin 897 lira taksitle, T10X 4More için 3 milyon 200 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,26 faiz oranı, 136 bin 712 lira taksitle, T10X V1 için 1 milyon 300 bin lira kredi 48 ay vade, yüzde 3,67 faiz oranıyla aylık 59 bin 870 lira ödenerek alınıyor.

#8
Foto - Togg’dan, ortalığı yangın yerine çevirecek kampanya! Detayları belli oldu

3 ay ödeme erteleme seçeneği uzun vade kredilerde; Akbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası aracılığıyla sunuluyor. T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan satılıyor.

#9
Foto - Togg’dan, ortalığı yangın yerine çevirecek kampanya! Detayları belli oldu

T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira, V2 4More 3 milyon 217 bin 937 liradan satılıyor.

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