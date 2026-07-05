Togg’dan, ortalığı yangın yerine çevirecek kampanya! Detayları belli oldu

T10X 4More için 1 milyon 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 125 bin lira taksitle, T10X V2 için 2 milyon 475 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,25 faiz, 105 bin 542 lira taksitle, T10X V1 için 2 milyon 300 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,24 faiz oranı, 97 bin 897 lira taksitle, T10X 4More için 3 milyon 200 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,26 faiz oranı, 136 bin 712 lira taksitle, T10X V1 için 1 milyon 300 bin lira kredi 48 ay vade, yüzde 3,67 faiz oranıyla aylık 59 bin 870 lira ödenerek alınıyor.