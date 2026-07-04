Şerif ile ortak açıklama yapan Başkan Erdoğan: İsrail'e fırsat verilmemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. İki lider görüşmenin ardından ortan basın toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve heyetini İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında dün Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan trafik kazasında vefat eden Pakistanlılara Allah'tan rahmet dileyerek Şerif'e taziyelerini iletti.

"İSRAİL YÖNETİMİNİN MUTABAKATI DİNAMİTLEMEYE YÖNELİK TAHRİKLERİNİ DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ"

Bugün yapılan görüşmelerde ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evvela İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyorum. Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan siyonist katliam kadrosu, özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri, Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor" dedi.

"PAKİSTAN BAŞTA OLMAK ÜZERE KARDEŞ ÜLKELERLE DAYANIŞMA HALİNDE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

"Türkiye, hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir iklimin tesisi için de her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum; bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"BİZLER DE YATIRIMCILARIMIZI PAKİSTAN'DA DAHA FAZLA FAALİYETTE BULUNMAYA TEŞVİK EDİYORUZ"

Pakistan'la her alanda dayanışmanın sürdüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda Ticaret Bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde Tercihli Ticaret Anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Sayın Şerif'in bugün katıldığı iş forumunun da yatırım ve ticaret noktasında münasebetlerimize katkı yapacağına inanıyorum. Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayii alanındaki iş birliğimiz, yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin Pakistan'ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakanla bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bugünkü görüşmemizin ve ele aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."