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Spor Erzurumspor yeni formasını tanıttı! Tarihin izinde, Süper Lig yolunda
Spor

Erzurumspor yeni formasını tanıttı! Tarihin izinde, Süper Lig yolunda

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Trendyol Süper Lig’in yeni ekibi Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonunda giyeceği ilk formayı taraftarların beğenisine sundu...

Erzurumspor FK, Süper Lig’e dönüş sezonuna özel hazırlanan ilk formasını tanıttı.

 

Mavi-beyazlı kulüp, yeni sezonun ilk formasını resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ve fotoğraflarla taraftarların beğenisine sundu. Tanıtımda takımın 35 yaşındaki golcü futbolcusu Eren Tozlu yer alırken, paylaşımda 'Tarihin izinde, Erzurumspor'un gölgesinde' ifadeleri kullanıldı.

 

Sezonun ilk forması, kulübün geleneksel mavi-beyaz çubuklu tasarımıyla hazırlanırken, yaka ve kol bileklerinde kullanılan siyah-beyaz detaylar dikkat çekti.

 

Erzurumspor FK'nın önümüzdeki günlerde yeni sezonda kullanacağı diğer forma tasarımlarını da kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

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