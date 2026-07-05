İsrail müttefiki BAE'ye 'Demir Kubbe' sistemi gönderdi!

Siyonist basın, Tel Aviv yönetiminin İran'la yaşanan çatışmalar sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne Demir Kubbe hava savunma sistemi ve önleme füzeleri gönderdiğinin ilk kez resmi olarak doğrulandığını yazdı.

Soykırımcı israil basını, üst düzey bir israilli yetkilinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) topraklarında konuşlu Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemi için israilden önleme füzeleri aldığını ilk kez resmen doğruladığını bildirdi.

Soykırımcı israil basınında yer alan haberlere göre, israil hükümetinin İletişim Bakanı Miri Regev, "Balistik füzelerin en büyük tehditlerden biri olduğunu anladılar ve Emirlikler bize başvuruyor." dedi.

Maariv gazetesi, Regev'in açıklamalarının son dönemde israil medyasında defalarca yer alan iddiaların, bir israilli resmi yetkili tarafından yapılan ilk doğrulaması olduğunu belirtti.

Öte yandan israil Kanal 14, Regev'in, israilin İran'a yönelik ABD-israil ortak saldırıları için kullanılan "Kükreyen Aslan Operasyonu" sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne Demir Kubbe bataryaları gönderdiğini doğruladığını aktardı.

Kanal 12: Demir Kubbe ilk kez israil dışında konuşlandırıldı

israil Kanal 12, bu yılın başlarında Axios tarafından yayımlanan ve iki israilli yetkili ile bir ABD'li yetkiliye dayandırılan haberi aktardı.

Habere göre israil, İran ile savaşın ilk dönemlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne Demir Kubbe hava savunma sistemi ile birlikte sistemi kullanacak askeri personeli gönderdi.

Raporda, savaş süresince israil ile BAE arasındaki askeri, güvenlik ve istihbarat iş birliğinin daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığı belirtilirken, Demir Kubbe sisteminin bu çatışma sırasında konuşlandırıldığı bilgisinin daha önce kamuoyuna açıklanmadığı ifade edildi.

Üst düzey bir israilli yetkili, bunun israilin ilk kez bir Demir Kubbe bataryasını yurt dışına gönderdiği operasyon olduğunu söyledi.

Böylece Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve israilin ardından Demir Kubbe sisteminin kullanıldığı üçüncü ülke, israil dışında ise ilk ülke oldu.

israilli ve BAE'li yetkililer ayrıca iki ülkenin savaşın başlamasından bu yana askeri ve siyasi alanlarda yakın koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

Habere göre israil Hava Kuvvetleri, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkelerini hedef almasını engellemek amacıyla, İran'ın güneyindeki kısa menzilli füze sistemlerine yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Raporda ayrıca, israil askerlerinin Birleşik Arap Emirlikleri topraklarında konuşlandırılmasının Körfez bölgesinde siyasi açıdan hassas bir konu olabileceği, soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun BAE ile hava savunma sistemi paylaşma kararının ise israil içinde de tartışmalara yol açabileceği ifade edildi.