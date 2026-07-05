En düşük emekli aylığı zam farkları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Temmuz 2026 ödeme takvimi!
Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü kulağı zam farkı ödeme tarihlerine çevrildi. En düşük emekli maaşını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaran kanun teklifi TBMM'ye sunulurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ödeme takvimi de belli oldu. Peki, zamlı emekli maaşları ve 14 günlük maaş farkları hangi gün hesaplara yatacak? Kim, ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu...