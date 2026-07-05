En düşük emekli aylığı zam farkları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Temmuz 2026 ödeme takvimi!

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SGK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları kesinleşti. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeden yaklaşık 5,5 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları belli oldu. Açıklanan 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı itibarıyla maaşlarına yansıyacak artış oranı yüzde 17,76 olarak belirlendi. Söz konusu grup, doğrudan 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak.