  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sahnede Allah’a, Kur’an’a, İslam’a kin kusmuştu... Özgür Özel’den skandal “Deniz Göktaş” kararı Dev banka, son tahminini duyurdu! Altın yatırımcılarını ters köşe yapacak gelişme Bakın bile bile neler yapıyorlar: Denizin dibinde iğrenç manzara 18 yıldır antikacılık yapıyor Çocukluk hayalini emekli olup dükkana taşıdı En düşük emekli aylığı zam farkları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Temmuz 2026 ödeme takvimi! Togg’dan, ortalığı yangın yerine çevirecek kampanya! Detayları belli oldu Tarih verildi, kepenkleri indirecekler! Koç Holding’in dev şirketi üretimi durduruyor Valilikten uyarı: Denize girmeyin Öncüpınar'da tarihi dönüş yoğunluğu: Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
En düşük emekli aylığı zam farkları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Temmuz 2026 ödeme takvimi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En düşük emekli aylığı zam farkları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Temmuz 2026 ödeme takvimi!

Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü kulağı zam farkı ödeme tarihlerine çevrildi. En düşük emekli maaşını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaran kanun teklifi TBMM'ye sunulurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ödeme takvimi de belli oldu. Peki, zamlı emekli maaşları ve 14 günlük maaş farkları hangi gün hesaplara yatacak? Kim, ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu...

#1
Foto - En düşük emekli aylığı zam farkları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Temmuz 2026 ödeme takvimi!

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SGK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları kesinleşti. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeden yaklaşık 5,5 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları belli oldu. Açıklanan 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı itibarıyla maaşlarına yansıyacak artış oranı yüzde 17,76 olarak belirlendi. Söz konusu grup, doğrudan 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak.

#2
Foto - En düşük emekli aylığı zam farkları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Temmuz 2026 ödeme takvimi!

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN KANUN TEKLİFİ MECLİS’E SUNULDU MU? Mevcut durumda 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığına da yüzde 17,76'lık artış yansıtılması kararlaştırıldı. AK Parti tarafından Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle, en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılacak.

#3
Foto - En düşük emekli aylığı zam farkları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Temmuz 2026 ödeme takvimi!

EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? Maaş artışlarının netleşmesinin ardından ödeme takvimi de netlik kazandı. Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde bordrolarında ve hesaplarında görecekler. 15 Temmuz'dan sonraki bir hafta içerisinde ise "14 günlük maaş farkı" ödemeleri hesaplara yatırılacak.

#4
Foto - En düşük emekli aylığı zam farkları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Temmuz 2026 ödeme takvimi!

SSK emeklileri, aylıklarını ayın 17'si ile 26'sı arasında zamlı haliyle alacaklar. Bağ-Kur emeklileri, artışlı ödemelerini ayın 25'i ile 28'i arasındaki ödeme günlerinde hesaplarında görecekler.

#5
Foto - En düşük emekli aylığı zam farkları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Temmuz 2026 ödeme takvimi!

Maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin zam farkı ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından özel bir tarih açıklanacak.

#6
Foto - En düşük emekli aylığı zam farkları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Temmuz 2026 ödeme takvimi!

Açıklanan bu veriler ve Meclis'e sunulan düzenlemelerle birlikte, milyonlarca vatandaşın temmuz ayı itibarıyla yeni gelir tablosu şekillenmiş oldu. Emekli maaşı 20.000, 21.000, 22.000, 23.000, 25.000, 30.000, 34.000 lira olan ne kadar alacak? Açıklanan ,76'lık SSK ve Bağ-Kur temmuz artış oranına göre, ceplere girecek net tutarlar şu şekilde listelenmektedir:

#7
Foto - En düşük emekli aylığı zam farkları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Temmuz 2026 ödeme takvimi!

20.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 23,552 TL 21.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 24,729 TL 22.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 25,907 TL 23.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 27,084 TL 24.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 28,268 TL 25.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 29,440 TL 30.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 35.328 TL 32.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 37.683 TL 33.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 38,860 TL 34.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 40,038 TL.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ hükümlüsü JASAT operasyonuyla yakalandı
Yerel

FETÖ hükümlüsü JASAT operasyonuyla yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bul..
Erkeklerin korkulu rüyasıydı: Hastaneye yatırılacak
Gündem

Erkeklerin korkulu rüyasıydı: Hastaneye yatırılacak

İstanbul'da erkeklere cinsel tacizde bulunan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ortaya çıkan kadının gözlem altına alınmasına karar veri..
AK Parti Siirt İl Başkanlığına Abdulhakim Gider atandı
Gündem

AK Parti Siirt İl Başkanlığına Abdulhakim Gider atandı

AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından Abdulhakim Gider, AK Parti Siirt İl Başkanı olarak görevlendiri..
Ayının saldırdığı yaşlı adam öldü
Yerel

Ayının saldırdığı yaşlı adam öldü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde evinin önünde uyurken ayı saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Osman Güntaş tedavi gördüğü hastanede can verdi...
Soytarı tutuklandı! Cem Yılmaz tüm paylaşımlarını sildi
Gündem

Soytarı tutuklandı! Cem Yılmaz tüm paylaşımlarını sildi

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı son hamleyle gündem oldu. Kur’an ile alay eden soytarı Deniz Göktaş’ın tutuklanmasının h..
Sivas’ta kenenin ısırdığı 60 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı
Yerel

Sivas’ta kenenin ısırdığı 60 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı

Kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 60 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23