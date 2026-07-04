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Gündem İslam’ı hedef alan küfürbazlara ders olsun! Ata Demirer'den soytarılara kapak
Gündem

İslam’ı hedef alan küfürbazlara ders olsun! Ata Demirer'den soytarılara kapak

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Mizah kılıfı altında Kur’anı-ı Kerim’i hedef alan soytarı Deniz Göktaş’ın ahlaksızlığı büyük tepki çekerken, komedyen Ata Demirer’in geçmişte yaptığı bir konuşmadaki “Dinle ilgili şakalar bizde yapılmaz” sözleri yeniden gündem oldu.

Mizah kılıfı ardına saklanarak Müslümanların mukaddes kitabı Kur’an-ı Kerim’e dil uzatma cüretinde bulunan Deniz Göktaş isimli soytarının rezilliğine tepkiler çığ gibi büyüyor.

İslam dünyasının kırmızı çizgilerini çiğnemeyi "özgürlük" ve "sanat" zanneden bu zihniyete en güzel cevap, komedyen Ata Demirer’den geldi.

 

"Dinle şaka olmaz!"

Ata Demirer’in geçmiş yıllarda katıldığı bir programdaki ders niteliğindeki sözlerini yeniden gündem oldu.

Türkiye’nin toplumsal hassasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Demirer, o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizde dinle ilgili şakalar yapılmaz. Din, inanç meselesidir ve insanların en hassas olduğu noktadır. Oralara dokunmamak gerekir. Bizim kültürümüzde bu bir kuraldır."

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Yorumlar

Ayşe

Deniz Göktaş'ın İslam inancımızı hedef alan yaptığı rezillik karşısında sevinçle Ata Demirer’in "Dinle şaka olmaz!" sözlerini hatırladık. Komedi kılıfı altında Kur'an-ı Kerim'e dil uzatan bu tür soytarılara bir ders verilmesi gerekiyor. Selahaddin Demirtaş gibi kişilerin de bu konuda destek vermesi, ne yazık ki, solun İslam’a olan saygısızlığını daha da gözler önüne seriyor. Diyanet'in Cuma hutbesinde Deniz Göktaş’ı eleştirmesi de büyük bir teselli oldu. Bu tür hakaretlere karşı hepimiz sesimizi yükseltmeliyiz, çünkü din ve inançlarımız bizim için çok kutsal ve dokunulmazdır. Allahü ekber!

Uygar

Seni bir kez daha sevdim Ata kardeş, helal olsun sana
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