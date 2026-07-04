İslam’ı hedef alan küfürbazlara ders olsun! Ata Demirer'den soytarılara kapak
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Mizah kılıfı altında Kur’anı-ı Kerim’i hedef alan soytarı Deniz Göktaş’ın ahlaksızlığı büyük tepki çekerken, komedyen Ata Demirer’in geçmişte yaptığı bir konuşmadaki “Dinle ilgili şakalar bizde yapılmaz” sözleri yeniden gündem oldu.
Mizah kılıfı ardına saklanarak Müslümanların mukaddes kitabı Kur’an-ı Kerim’e dil uzatma cüretinde bulunan Deniz Göktaş isimli soytarının rezilliğine tepkiler çığ gibi büyüyor.
İslam dünyasının kırmızı çizgilerini çiğnemeyi "özgürlük" ve "sanat" zanneden bu zihniyete en güzel cevap, komedyen Ata Demirer’den geldi.
"Dinle şaka olmaz!"
Ata Demirer’in geçmiş yıllarda katıldığı bir programdaki ders niteliğindeki sözlerini yeniden gündem oldu.
Türkiye’nin toplumsal hassasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Demirer, o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bizde dinle ilgili şakalar yapılmaz. Din, inanç meselesidir ve insanların en hassas olduğu noktadır. Oralara dokunmamak gerekir. Bizim kültürümüzde bu bir kuraldır."
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