Valilikten uyarı: Denize girmeyin
Samsun Valiliği'nden vatandaşlara rüzgar ve dalga uyarısı geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun Valiliği'nden vatandaşlara rüzgar ve dalga uyarısı geldi.
Valilik, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan veriler doğrultusunda, Samsun genelinde denizde dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2 metreye yaklaşacağı, rüzgar hızının ise 15-25 deniz mili arasında olmasının beklendiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz deniz şartlarının boğulma riskini artırabileceğine dikkat çekildi.
Ayrıca muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşların denize girmemeleri gerektiği önemle duyuruldu.
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