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Valilikten uyarı: Denize girmeyin

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Valilikten uyarı: Denize girmeyin

Samsun Valiliği'nden vatandaşlara rüzgar ve dalga uyarısı geldi.

#1
Foto - Valilikten uyarı: Denize girmeyin

Valilik, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

#2
Foto - Valilikten uyarı: Denize girmeyin

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan veriler doğrultusunda, Samsun genelinde denizde dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2 metreye yaklaşacağı, rüzgar hızının ise 15-25 deniz mili arasında olmasının beklendiği bildirildi.

#3
Foto - Valilikten uyarı: Denize girmeyin

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz deniz şartlarının boğulma riskini artırabileceğine dikkat çekildi.

#4
Foto - Valilikten uyarı: Denize girmeyin

Ayrıca muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşların denize girmemeleri gerektiği önemle duyuruldu.

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