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Yaşam Park halindeki araçlar yanmaya başladı! Panik dolu anlar
Yaşam

Park halindeki araçlar yanmaya başladı! Panik dolu anlar

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Bursa Gemlik'te bir sitenin otoparkında park halindeki 3 otomobil alev aldı.

Bursa’da site otoparkında çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi.

 

Yangın, Bursa'nın Gemlik ilçesi Dörtyol mevkii Baytaş Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin alt kısmında bulunan otoparktan yükselen dumanlar, bir anda alevlendi. Park halindeki üç otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederken, site sakinleri büyük korku yaşadı. Üç otomobil kullanılamaz hale gelirken, alevlerin diğer araçlara ve yapılara sıçraması önlendi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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