Yüzer restoran battı Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sahilde hizmet veren balık restoran teknesi battı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sahilde hizmet veren balık restoran teknesi battı.

Uzun yıllardır balıkhanenin yanındaki sahil kısmında vatandaşlara Balıkçı Fevzi Restoran olarak hizmet veren tekne gece saatlerinde battı. Tekne gece 01.00 sularında battı. Sabah saatlerinde gelen restoran çalışanları yarı batık olan teknenin içerisindeki malları dışarı çıkartmayı başardı. Olay yerine 250 tonluk vinç çağırıldı. Batan teknenin ön kısmı halatla kaldırıldı. Teknenin içesinde yaklaşık 500 ton deniz suyu motorlorla tahliye edildi. Kurtarma operasyonu meraklı vatandaşların ilgisini çekti. Alt kısmı çürüyüp delinen teknenin dışarı alınmasından sonra onarılıp yeniden hizmetine devam edeceği öğrenildi.

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