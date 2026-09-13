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Aktüel Toplu zehirlenme şüphesi! 26 öğrenci birden hastanelik oldu
Aktüel

Toplu zehirlenme şüphesi! 26 öğrenci birden hastanelik oldu

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Toplu zehirlenme şüphesi! 26 öğrenci birden hastanelik oldu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yatılı Kur’an kursunda kalan 26 öğrenci, tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir hayırsever tarafından yatılı Kur’an kursuna getirilen tavuk dönerin ardından çok sayıda öğrenci rahatsızlandı.

 

Olay, Nizip ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatılı Kur'an Kursu'nda bir hayırsever tarafından dışarıdan getirilen tavuk döneri yediği öne sürülen 26 öğrenci rahatsızlandı. Zehirlenme belirtisi gösteren öğrenciler için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan 26 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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