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İstifa ile ortalık tam anlamıyla karıştı karışmasına ama iddiaların ardı arkası kesilmiyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstifa ile ortalık tam anlamıyla karıştı karışmasına ama iddiaların ardı arkası kesilmiyor!

İsmail Kartal'ın önce istifa sonra yoluna devam etmesinin yankıları tüm hızıyla sürüyor.

#1
Foto - İstifa ile ortalık tam anlamıyla karıştı karışmasına ama iddiaların ardı arkası kesilmiyor!

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu için gündeme gelen Antonio Conte iddiaları sonrasında sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan teknik adamın sarı-lacivertli yönetimin teklifini reddettiği ve bu nedenle İsmail Kartal ile yola devam etme kararının öne çıktığı öne sürüldü.

#2
Foto - İstifa ile ortalık tam anlamıyla karıştı karışmasına ama iddiaların ardı arkası kesilmiyor!

Il Mattino kaynaklı haberlere göre; Napoli’nin eski teknik direktörü Antonio Conte, Fenerbahçe’den gelen resmi teklifi geri çevirdi. İtalyan çalıştırıcının, kariyerine yalnızca Premier Lig veya İtalya Serie A’da devam etmek istediği ve bu nedenle gelen cazip teklifleri beklemeyi tercih ettiği ifade edildi.

#3
Foto - İstifa ile ortalık tam anlamıyla karıştı karışmasına ama iddiaların ardı arkası kesilmiyor!

İstanbul temsilcisinin prestijli projesine rağmen Conte’nin kararından vazgeçmediği belirtildi.

#4
Foto - İstifa ile ortalık tam anlamıyla karıştı karışmasına ama iddiaların ardı arkası kesilmiyor!

Sarı-lacivertli yönetimin teknik direktörlük konusunda İsmail Kartal üzerinde ısrarcı olmasının arka planında, Conte transferinin gerçekleşmemesinin yattığı iddia edildi.

#5
Foto - İstifa ile ortalık tam anlamıyla karıştı karışmasına ama iddiaların ardı arkası kesilmiyor!

Yönetimin üst düzey teknik adam arayışlarında Conte engeline takılmasıyla camiayı bilen İsmail Kartal'a sahip çıktığı öne sürülüyor.

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