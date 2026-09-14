İstifa ile ortalık tam anlamıyla karıştı karışmasına ama iddiaların ardı arkası kesilmiyor!
İsmail Kartal'ın önce istifa sonra yoluna devam etmesinin yankıları tüm hızıyla sürüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsmail Kartal'ın önce istifa sonra yoluna devam etmesinin yankıları tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu için gündeme gelen Antonio Conte iddiaları sonrasında sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan teknik adamın sarı-lacivertli yönetimin teklifini reddettiği ve bu nedenle İsmail Kartal ile yola devam etme kararının öne çıktığı öne sürüldü.
Il Mattino kaynaklı haberlere göre; Napoli’nin eski teknik direktörü Antonio Conte, Fenerbahçe’den gelen resmi teklifi geri çevirdi. İtalyan çalıştırıcının, kariyerine yalnızca Premier Lig veya İtalya Serie A’da devam etmek istediği ve bu nedenle gelen cazip teklifleri beklemeyi tercih ettiği ifade edildi.
İstanbul temsilcisinin prestijli projesine rağmen Conte’nin kararından vazgeçmediği belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetimin teknik direktörlük konusunda İsmail Kartal üzerinde ısrarcı olmasının arka planında, Conte transferinin gerçekleşmemesinin yattığı iddia edildi.
Yönetimin üst düzey teknik adam arayışlarında Conte engeline takılmasıyla camiayı bilen İsmail Kartal'a sahip çıktığı öne sürülüyor.
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