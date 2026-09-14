Husilerin ilerleyişi siyonistleri alarma geçirdi

İsrail donanmasının, Yemen’deki gelişmeler üzerine denizdeki birliklerini takviye ettiği ve komuta kademesine alarm seviyesini artırma talimatı verildiği belirtildi. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre hazırlıkların odağında, Husilerin Babulmendeb Boğazı çevresindeki ilerleyişinin ardından denizde yaşanabilecek beklenmedik gelişmeler bulunuyor.

Donanma Komutanı Koramiral Eyal Harel’in tüm komuta kademesine hazırlık düzeyini yükseltme emri verdiği, üst düzey komutanların da bu kapsamda deniz unsurlarını güçlendirdiği aktarıldı.

Haberde, kapalı kapılar ardında bazı İsrailli yetkililerin, Suudi Arabistan ile Yemen hükümetinin Husilerin ilerleyişi karşısında yeterli direnç göstermemesini ve bölgede "caydırıcılığın çökmesini" sert bir şekilde eleştirdiği kaydedildi.

Söz konusu yetkililerin, mevcut tabloda Husilerin İran öncülüğünde daha güçlü bir koalisyon oluşturmasına zemin hazırlayabileceğini dile getirdiği de aktarıldı.

İsrail'de Yemen'deki durumun "kaygı verici" olarak nitelendirildiği aktarılan haberde, doğrudan bir saldırının hedefi olmadıkça İsrail ordusunun askeri müdahalede bulunmasının beklenmediği de vurgulandı.

İsrail donanması hazırlık seviyesini artırdı

Yemen'deki Husilerin ilerleyişi ve Babulmendeb Boğazı'na erişimi sağlayan hatları ele geçirmesinin ardından İsrail ordusu ve donanmasının tedbirlerini üst seviyeye çıkardığı bildirildi.

Donanma Komutanı Koramiral Eyal Harel'in, tüm komuta kademesine alarm durumunu artırma talimatı verdiği ve üst düzey komutanların deniz sahasında yaşanabilecek olası bir sürprizin önüne geçmek amacıyla denizdeki askeri birlikleri takviye ettiği belirtildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.