Pioli'den kritik Trabzonspor çıkışı geldi! O istek ortaya çıktı... Sözleşme detayları görüşülüyor
Trabzonspor Fatih Tekke sonrası yeni teknik adamını arıyor.
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Trabzonspor Fatih Tekke sonrası yeni teknik adamını arıyor.
Trabzonspor'da teknik direktörlük görevi için Stefano Pioli'nin adı öne çıkmaya başladı. Pioli ile görüşmelerin başladığı ve İtalyan çalıştırıcının ilk isteğini yönetime ilettiği öne sürüldü.
Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışları sürüyor. Hüseyin Çimşir'i geçici olarak takımın başına getiren bordo mavili yönetim, Konyaspor yenilgisinin ardından yeni hocasını kısa süre içerisinde belirlemeyi hedefliyor.
Süper Lig'de hafta sonu Galatasaray ile oynanacak dev maça yeni teknik direktörüyle çıkmak isteyen Karadeniz temsilcisinin, Stefano Pioli ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Nicolo Schira'nın haberine göre; Pioli, Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul etmek için 2+1 yıllık sözleşme talep etti.
Haberde İtalyan teknik adamla görüşmeler sürdüğü, bordo mavili yönetimin kısa listesinde diğer iki adayın daha bulunduğu ifade edildi.
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