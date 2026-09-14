6 maçta 9 gol problem artık: Galatasaray'da savunma krizine transfer çözümü!
Galatasaray'ın bu sezon fazla gol yemesi artık ciddi bir probleme doğru ilerliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'ın bu sezon fazla gol yemesi artık ciddi bir probleme doğru ilerliyor.
Geçtiğimiz sezonun ilk 6 resmi maçında kalesinde yalnızca 2 gol gören Galatasaray, bu sezon aynı periyotta 9 gole engel olamadı. Savunmadaki sorunlara çözüm arayan Okan Buruk'un stoper arayışında Dursun Özbek yönetimi devreye girdi. Sarı-kırmızılılar kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği yıldız stoper için dünya devine resmi teklifte bulundu. İşte transferde tüm detaylar...
Geçtiğimiz sezonun ilk 6 resmi maçında kalesinde yalnızca 2 gol gören Galatasaray, bu sezon aynı maç sayısına ulaşırken savunmada ciddi bir değişim yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 6 resmi karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü. Geçen sezonki savunma performansından uzak bir görüntü sergileyen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, özellikle stoper bölgesindeki alternatifleri değerlendirmeye başladı.
Savunmadaki eksikler nedeniyle farklı formüllere yönelen Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynanan karşılaşmada asıl mevkisi sol bek olan Ismail Jakobs'u stoperde görevlendirdi.
Ancak Jakobs, karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını sahada eksik bıraktı. Buruk, Başakşehir karşılaşmasında ise bu kez orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı savunmanın merkezinde kullandı.
Galatasaray'ın stoper bölgesinde kullanabileceği isimlerden Wilfried Singo'nun da sakatlığı nedeniyle sahalara dönememesi, Okan Buruk'un elini daha da zorlaştırdı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dursun Özbek yönetimi, ara transfer döneminde savunmaya takviye yapma kararı doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri ise Real Madrid'in genç stoperi Raul Asencio oldu.
İspanyol basını Fichajes.net'ten Raul Cabrera Jimenez'in haberine göre, 23 yaşındaki savunmacı için Real Madrid'e yeni bir teklif sundu. Sarı-kırmızılıların Asencio için yaz transfer döneminde de girişimde bulunduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Sezon öncesi hazırlık kampında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sezon başlangıcında takımından uzak kalan Asencio, henüz bu sezon Real Madrid formasıyla resmi bir maçta süre alamadı. Galatasaray'ın yeni teklifinin mali detayları ise henüz açıklanmadı. Bu nedenle Real Madrid'in sunulan rakamı yeterli bulup bulmadığı konusunda şu aşamada net bir bilgi bulunmuyor.
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