6 maçta 9 gol problem artık: Galatasaray'da savunma krizine transfer çözümü!

İspanyol basını Fichajes.net'ten Raul Cabrera Jimenez'in haberine göre, 23 yaşındaki savunmacı için Real Madrid'e yeni bir teklif sundu. Sarı-kırmızılıların Asencio için yaz transfer döneminde de girişimde bulunduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Sezon öncesi hazırlık kampında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sezon başlangıcında takımından uzak kalan Asencio, henüz bu sezon Real Madrid formasıyla resmi bir maçta süre alamadı. Galatasaray'ın yeni teklifinin mali detayları ise henüz açıklanmadı. Bu nedenle Real Madrid'in sunulan rakamı yeterli bulup bulmadığı konusunda şu aşamada net bir bilgi bulunmuyor.