Köşeye sıkışınca tornistan etti! Türk polisine küfür eden Semih Varol, özür videosuyla kurtulacağını sanıyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TikTok’ta canlı yayında emniyet güçlerimize hakaretler savurduktan sonra gözaltına alınan Semih Varol, adli işlemlerin başlamasının ardından hemen bir özür videosu yayınlayarak pişmanlık tiyatrosuna girişti.
"Böyle bir olayla gündeme geldiğim için kendimden utanıyorum" diyen Varol’un bu hamlesi, hakkında başlatılan yasal süreçten kurtulma çabası olarak yorumlandı.
Adalet karşısında samimiyet sınavı! Fenomenin özrü inandırıcı bulunmadı!
Savcılıktaki ifadesinin hemen ardından yayınladığı videoda "Devletimizden, polisimizden özür diliyorum. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" sözleriyle af dileyen Varol’un bu aniden gelişen "pişmanlığı," kamuoyunda samimiyetten uzak bulundu. Milyonların önünde devlete ve polise hakaret edip, hukuki yaptırımlarla yüzleşince özre sığınan fenomenin bu hamlesinin, yargılama sürecini etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu oldu.