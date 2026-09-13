  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul’da magazin dünyasını sarsan şok operasyon! Ünlü oyuncu Çağla Boz gözaltında! “Ailem Güvende” operasyonunun fitilini ateşleyen ifade ortaya çıktı! Bu ahlaksızlıklara ağzınız açık kalacak Yangınlar kontrol altına alındı! Kızılcahamam’dan sevindiren haber Mahmut Tanal kendi konuştu kendi dinledi! Konyalılar, yüzlerini bile dönmedi Türkiye eğitimli Bakan'dan dostluk mesajı! Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: "Türkiye bizim kilit ortağımızdır!" İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda başkaldırdı: Birleşik Krallık parçalanıyor mu? Basra, Meysan ve Diyala hattında kritik karar! Irak-İran hattında 3 kapı yeniden açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir hastanesinin açılışında konuştu: Samsun sağlık üssü olacak Silivri’de denizde 12’nci gün! Kayıp 10 mürettebat için arama sürüyor Siyonist küreselcilerin kirli tezgahı ifşa oldu! Zelenskiy Ukrayna’yı Hasidik Yahudilere peşkeş çekiyor!
Gündem Köşeye sıkışınca tornistan etti! Türk polisine küfür eden Semih Varol, özür videosuyla kurtulacağını sanıyor!
Gündem

Köşeye sıkışınca tornistan etti! Türk polisine küfür eden Semih Varol, özür videosuyla kurtulacağını sanıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

TikTok’ta canlı yayında emniyet güçlerimize hakaretler savurduktan sonra gözaltına alınan Semih Varol, adli işlemlerin başlamasının ardından hemen bir özür videosu yayınlayarak pişmanlık tiyatrosuna girişti.

"Böyle bir olayla gündeme geldiğim için kendimden utanıyorum" diyen Varol’un bu hamlesi, hakkında başlatılan yasal süreçten kurtulma çabası olarak yorumlandı.

Adalet karşısında samimiyet sınavı! Fenomenin özrü inandırıcı bulunmadı!

Savcılıktaki ifadesinin hemen ardından yayınladığı videoda "Devletimizden, polisimizden özür diliyorum. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" sözleriyle af dileyen Varol’un bu aniden gelişen "pişmanlığı," kamuoyunda samimiyetten uzak bulundu. Milyonların önünde devlete ve polise hakaret edip, hukuki yaptırımlarla yüzleşince özre sığınan fenomenin bu hamlesinin, yargılama sürecini etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu oldu.

Bursa'da ters yola giren alkollü sürücü gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Bursa'da ters yola giren alkollü sürücü gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Yerel

Bursa'da ters yola giren alkollü sürücü gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı
Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı

Gündem

Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı

Alevleri gören polis saniyeler içinde koştu! Facianın önüne geçti
Alevleri gören polis saniyeler içinde koştu! Facianın önüne geçti

Gündem

Alevleri gören polis saniyeler içinde koştu! Facianın önüne geçti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23