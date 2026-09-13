Köşeye sıkışınca tornistan etti! Türk polisine küfür eden Semih Varol, özür videosuyla kurtulacağını sanıyor!

"Böyle bir olayla gündeme geldiğim için kendimden utanıyorum" diyen Varol’un bu hamlesi, hakkında başlatılan yasal süreçten kurtulma çabası olarak yorumlandı.

Adalet karşısında samimiyet sınavı! Fenomenin özrü inandırıcı bulunmadı!

Savcılıktaki ifadesinin hemen ardından yayınladığı videoda "Devletimizden, polisimizden özür diliyorum. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" sözleriyle af dileyen Varol’un bu aniden gelişen "pişmanlığı," kamuoyunda samimiyetten uzak bulundu. Milyonların önünde devlete ve polise hakaret edip, hukuki yaptırımlarla yüzleşince özre sığınan fenomenin bu hamlesinin, yargılama sürecini etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu oldu.