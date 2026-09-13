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Gündem Hürmüz krizinde uzlaşma arayışı! Umman’daki kritik Hürmüz Boğazı zirvesi ertelendi!
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Hürmüz krizinde uzlaşma arayışı! Umman’daki kritik Hürmüz Boğazı zirvesi ertelendi!

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Hürmüz krizinde uzlaşma arayışı! Umman’daki kritik Hürmüz Boğazı zirvesi ertelendi!

Umman, Hürmüz Boğazı gündemiyle İran ve Arap ülkeleri arasında Salale kentinde yapılması planlanan kritik bölgesel toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu! Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, kararın uzlaşmayı tam anlamıyla sağlamak ve bölgesel istikrarı destekleyen diyaloğu güçlendirmek amacıyla alındığını bildirdi.

Umman, Hürmüz Boğazı konusunda İran ve Arap ülkeleri arasında yarın yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurdu. Söz konusu kararın, uzlaşmayı sağlamak için alındığını kaydeden Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, bölgede istikrarı ve kalıcı işbirliğini destekleyen diyaloğu geliştirmeye olan bağlılıklarını yineledi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, konuya ilişkin açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Busaidi, pazartesi günü Umman'ın Salale kentinde yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini belirtti.

Söz konusu kararın, uzlaşmayı sağlamak için alındığını kaydeden Busaidi, bölgede istikrarı ve kalıcı işbirliğini destekleyen diyaloğu geliştirmeye olan bağlılıklarını yineledi.

 

"ERTELEME KARARI ORTAK KARAR İLE ALINDI"

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı (Basra) Fars Körfezi İşleri Müdürü Muhammed Alibek, toplantının ertelenmesine ilişkin İran resmi haber ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada, "Erteleme kararı bazı bölge ülkelerinin talebi ve Tahran ile Maskat'ın ortak kararı ile alındı." ifadesini kullandı.

Umman'da 14 Eylül'de Körfez ülkelerinin de katılımıyla dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak bölgesel toplantıda Tahran-Maskat arasında Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerde varılan mutabakatın duyurulmasının planlandığı belirtiliyordu.

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