Esed ailesinin sabıkalı ferdi Lübnan’da kıskıvrak yakalandı! Beka Vadisi’nde uyuşturucu operasyonunda kelepçe vuruldu!

Lübnan ordusu, devrik Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın akrabası Süleyman Esed'i, ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına aldı.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağının AFP'ye verdiği bilgiye göre, ordu cuma günü Beka bölgesinde uyuşturucu kullandıkları belirtilen üç kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Süleyman Esed'in yanı sıra, Lübnan'ın tanınmış uyuşturucu kaçakçılarından Nuh Zayter'in oğlu Ali Zayter de bulunuyor.

Adının açıklanmasını istemeyen güvenlik kaynağı, üçüncü kişinin kimliğinin açıklanmadığını ve üç kişinin sorgulanmak üzere Lübnan Savunma Bakanlığı merkezine götürüldüğünü söyledi. Kaynak ayrıca Süleyman Esed'in eski bir askeri yetkili değil, sivil olduğunu belirtti.

Süleyman Esed kimdir?

Süleyman Esed, Suriye'nin Lazkiye kentinde özellikle 2015 yılında yaşanan bir cinayet davasıyla gündeme gelmişti. Eski Suriye rejimi ordusunda görev yapan Tuğgeneral Hasan Şeyh'i bir trafik anlaşmazlığının ardından öldürmekle suçlanan Esed, dönemin rejim güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Esed, 2016 yılında cinayet suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yaklaşık beş yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020'nin sonlarında serbest bırakıldı.

Süleyman Esed, 2015'te öldürülen Hilal Esed'in oğlu. Hilal Esed, Beşşar Esad'ın kuzeni ve Lazkiye'de eski rejime bağlı Ulusal Savunma Güçleri'nin kurucusu ve komutanıydı.

Süleyman Esed'in adı daha sonraki yıllarda Lazkiye'nin Kardaha bölgesindeki silahlı çatışmalarla da gündeme geldi. Eski rejimin devrilmesinin ardından Lübnan'a geçtiği bildirilen Esed'in bir süre sonra Suriye'ye döndüğünü açıkladığı, ancak sonrasında kamuoyundan uzak kaldığı aktarıldı.

Lübnan'dan Suriye'ye iade ihtimali

Süleyman Esed'in gözaltına alınması, Lübnan'ın eski Esed rejimiyle bağlantılı isimlere yönelik son dönemde attığı adımların ardından gerçekleşti.

Lübnan, ağustos ayında eski Suriye rejimi tümgenerali Adil İsa'yı Suriye'ye teslim etmişti. İsa, eski rejimin 17. Tümeni'nin komutanlığını ve 2016'ya kadar Deyrizor'daki kara kuvvetleri komutanlığını yürütmüştü. Suriye makamları, hakkında kasten öldürme ve ölümle sonuçlanan işkence gibi suçlamalar bulunduğunu açıklamıştı.

Lübnan yargısı, İsa'nın Suriye'ye teslim edilmesine ilişkin kararını iki ülke arasında 1951'de imzalanan adli işbirliği anlaşmasına dayandırmış ve iade için gerekli hukuki ve adli şartların karşılandığını belirtmişti. İsa'nın teslim edilmesi, Beşar Esed rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinden sonra Lübnan'ın eski rejim mensuplarından birini Suriye'ye teslim ettiği ilk örnek olmuştu.

Bu nedenle Süleyman Esed'in gözaltına alınmasının ardından Suriye'ye iade edilip edilmeyeceği de gündeme gelebilir. Ancak şu aşamada Lübnan makamlarının Esed'in Suriye'ye teslim edileceğine ilişkin bir karar açıkladığına dair bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Mepa News, Enab Baladi