Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi

Gelecek yüzyılın madeni olarak bilinen ve yüzde 73'ü Türkiye'de bulunan bor madeni temizlikte de iddialı hale geldi. Dünya bor pazar lideri Eti Maden, katma değerli yeni temizlik ürününü piyasaya sürüyor.

100 yerli ve milli

Konu hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ilk ve tek bor madeninden üretilen temizlik ürünü BORON. Yüzde 100 doğal mineralli içerik. Üretimden dağıtıma kadar yüzde 100 yerli ve milli. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri içermez" açıklaması yapıldı.

Piyasaya sürülüyor

İçeriğinde doğal mineraller ve bitkisel içerikli ham maddeler yer alan yerli ve milli temizlik ürünü BORON'un tanıtım toplantısı bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

İnsan sağlığını tehdit etmiyor

Ar-Ge projelerinin sonucu olarak üretilen 'BORON' bordan elde edilen boraks, bitkisel sabun, soda aktif oksijen ve benzeri tamamen doğal maddelerden üretildi.

BORON; insan sağlığını tehdit etmeyen, fosfat içermeyen çevreye duyarlı, borat özlü milli bir deterjan olarak büyük marketlerde yerini alıyor.