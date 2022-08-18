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Ekonomi 'Yüzde üç yüz kâr nedir abicim'
Ekonomi

'Yüzde üç yüz kâr nedir abicim'

Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler bugünkü köşe yazısında ekonomilerin kanayan yarası olan aç gözlülük, stokçuluk ve büyük sermaye sahiplerinin cimriliğine değindi. Güler 'Geçen senenin mahsulü ayçiçek yağını birkaç gün içinde beş kat on kat fazlaya satanlar 'maliyetler arttı' diyorlardı!' diyerek ticaret ahlaksızlığına da dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 10:06:00 -
'Yüzde üç yüz kâr nedir abicim'

Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler bugünkü 'Yüzde üç yüz kâr nedir abicim' başlıklı köşe yazısında ekonomilerin kanayan yarası olan aç gözlülük, stokçuluk ve büyük sermaye sahiplerinin cimriliğine değindi. Güler 'Geçen senenin mahsulü ayçiçek yağını birkaç gün içinde beş kat on kat fazlaya satanlar 'maliyetler arttı' diyorlardı!' diyerek ticaret ahlaksızlığına da dikkat çekti. İşte o yazı:

Şirketler bilançolarını açıklıyor.

Son çeyrek kârları hakikaten muhteşem. Kimi yüzde yüz kâr etmiş, kimi yüzde üç yüz.

Kimi 100 milyon kimi 900 milyon kimi 10 milyar kimi de 300 milyar lira kâr açıklıyor.

Maşallah...

Gözümüz yok. Allah daha çok versin!

Versin vermeye de yüzde iki yüz, üç yüz kâr nedir abicim?

Marketlerimizin kârı dudak uçuklatıyor. Rekor kırmışlar, kasalarını ağzına kadar tıka basa doldurmuşlar. Yetmemiş yeni kasalar almışlar!

Maşallah!

Her sektörde aynı.

Türk şirketleri uçuşa geçmiş.

Bu işleri takip edenler görüyordur, etmeyenler de açıp baksınlar lütfen.

İçeride, dışarıda acayip işler yapmış şirketlerimiz.

Öyleleri var ki kârlılıklarında tarihi rekor kırmış. Öyle böyle değil.

Maşallah!

'Maliyetler arttı, ekonomi batıyor, bittik, perişan olduk' diyorlardı!

E hani?

Bir sonraki çeyrekte yapacakları kâr tahminleri daha da muhteşem.

Hele son çeyrek!

Eeeee!

TÜSİAD hal böyle iken niçin viyaklıyordu?

Dar gelirli halk kesimlerini düşündüğü için!

Öyle diyordu ya TÜSİAD'ın sevgili başkanı.

İyi de bu ülkenin büyük şirketleri kârlarından biraz fedakârlık etseydi ne olurdu?

Bire aldığı yağı beşe, ona satmasaydı da o kesimler perişan olmasaydı!

Ne olurdu?

Yüzde iki yüz, üç yüz değil de yüzde elli kâr etselerdi batarlar mıydı?

Yüzde üç yüz kâr nedir abicim?

Tamam gözümüz yok, sermaye düşmanı da değiliz Allah daha çok versin de; zenginimiz de bu ülkenin, bu milletin sırtından bu kadar kazanıyorsa ve ezileni görmüyorsa biraz ayıp olmuyor mu?

Eyvallah kazansın kazanmasına da paylaşmayı da bilmeli değil mi? Yağ stoklayanlar, şeker stoklayanlar, araba stoklayanlar ağlıyordu!

Geçen senenin mahsulü ayçiçek yağını birkaç gün içinde beş kat on kat fazlaya satanlar 'maliyetler arttı' diyorlardı!

Kâr buysa maliyet nerede?

Birileri resesyondan bahsediyordu.

Söz konusu bu şirketler sadece mal satarak kazanmamış. Dövizden de malı götürmüş.

Onlar kâr ederken halkın bir kesimi ezilmiş.

Ev/araba fiyatları uçmuş, kiralar uçmuş...

Manzara bu!

Zengin daha da zenginleşmiş.

Fakir ezilmiş.

Çünkü serbest piyasa.

Çünkü kuralları var.

Çünkü müdahale ettiğinde sermaye ürküyor.

Çünkü fabrikasını, şirketini kapatmakla, binlerce kişiyi işsiz bırakmakla tehdit ediyor.

Eleştirenleri 'reklam sopasıyla' terbiye ediyor.

Eeeee?

Nasıl olacak?

Kusura bakmayın! Yazının sonunda bir yargı cümlesi beklemeyin benden. Bilmiyorum çünkü!

Nasıl olacağını bilmiyorum.

12
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Yorumlar

karaman78

üstad fahiş fiyatla tabi çok kar edilir cezalar caydırıcı değil

fber

serbest piyasa değil. başıboş piyasa. adam gibi bir denetim yok. bunun inisiyatifi birilerine bırakılması yanlış. ondan sonra ekmek 5 lira oldu 7 lira oldu iyiki 20 lira olmamış. bu karları açıklarken utandılar mı acaba.
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