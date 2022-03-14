Yüzde 90'ının nedeni insan

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Orman Mühendisleri Odası Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu Üyelerinin raporunda adeta orman yangınlarının röntgeni çekilirken, yangın önleyici tedbirler, hızlı ve etkili müdahale tedbirleri, hava araçları, yer ekipleri, orman alt yapıları, yangın sonrası alınacak tedbirler madde madde sıralandı.

İhmal ve dikkatsizlik ilk sırada

Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının yüzde 85-90’ı insan kaynaklı olduğu belirtilen raporda, “İlk sırada ihmal ve dikkatsizlik var. Ormanlarımızda insan kaynaklı her yıl yaklaşık 2 bin yangın çıkmaktadır. En acil çalışma insan kaynaklı yangınların azaltılması yönünde yapılmalı. Son yıllarda enerji nakil hatlarında tellerin kopması veya sürtünmelerinden çıkan yangınlar da önemli zararlara neden oluyor. Terör amaçlı çıkarılan orman yangınlar ise sadece ormancılık tedbirleri ile önlenemez. Özellikle yaz aylarında güvenlik tedbirleri artırılmalı. Özel olay yeri inceleme timleri yetiştirilmelidir” denildi.

Yangın bölgelerine yaz aylarında mobil baz istasyonları konulması da istenen raporda yangın havuzu ve göletlerle birlikte gönüllülerin sayısının artırılması, eğitilecek gönüllülerde orman köylülerine öncelik verilmesi önerildi. 2021’deki yangınlarda yeterli uçağımızın olmadığı şeklinde birçok spekülatif haberlerin yapıldığına da dikkat çekilen raporda “Hava araçları yangını söndüren değil, yer ekiplerine zaman sağlayan unsurlardır. Sadece hava araçları ile yangınlar söndürülebilseydi, ABD ve Rusya’da aylarca yangınlar sürmez ve bu kadar büyük alanlar yanmazdı” denildi. Raporun sonuç kısmında ise iklim değişikliği ve küresel ısınma ile birlikte orman yangınlarının da artacağı ve birçok yangınların da mega yangınlara dönüşeceği uyarılarında bulunularak “Bunun için ülkemizin yangınla mücadele kapasitesinin artırılması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.