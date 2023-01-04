Yüzde 90 zam iddiası gündeme bomba gibi düştü! Yok artık daha neler

Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından özel okul ücretlerindeki artış da gündeme geldi. Zam oranını bugün açıklayacak olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Yeni oranı velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde belirleyeceğiz” dedi.

Özel okullarsa 2022’nin kendileri için son 40 yılın en zor dönemi olduğunu belirtiyor.

Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay, geçen yıl 1500’ü aşkın özel okulun kapandığını söyledi. Bu da 2022’de faaliyette olan her 10 okuldan birinin kapandığı anlamına geliyor.

‘Artışları sübvanse ettik’

Atalay, sektördeki artan maliyetleri şöyle anlattı: “Özel okullar artışları sübvanse etmek durumunda kaldı. Elektrik ve doğalgazdaki artışlar da yüzde 300’ü buldu. Pek çok okulun elektrik ve doğalgaz giderleri kiradan çok daha yüksek tutarları buldu. Öte yandan mülk sahipleri de zorluyorlar. Konutlarda yüzde 25 olan kira sınırlaması iş yerleri için yok. Herkes vicdanına göre yüzde 200-250’lere varan artış talep ediyor.”

‘Yasal hakkımızı kullanacağız’

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Özer ile bir araya gelerek sektörün taleplerini ilettiklerini anlatan Naci Atalay şunları söyledi: “Bu yıl yüzde 36 gibi bir sınır beklemiyorum. Bizler de okullarımızı yaşatacak makul bir artış önereceğiz. Yasal olarak ÜFE ve TÜFE’nin ortalaması toplanıp ikiye bölünüp sonrasında da 5 puan eklenmesiyle özel okullara yapılacak zam oranı belirleniyor. Bu yasal hakkımızı kullanacağız. Bunun dışına çıkmayacağız. Bu da ortalama yüzde 80-90 oranında bir artış anlamına geliyor.”