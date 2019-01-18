Yüzde 50 indirimle evler yenileniyor

2018 yılında, Türkiye’nin önemli sektörlerinden mobilya sektöründe ciddi bir hareketlenme sağlayan KDV indirimi, 2019’un ilk 3 ayına uzatılırken, MASKO buna ek olarak evini yenilemek isteyenlere özel indirim fırsatları sunuyor.

Enflasyonla mücadele için hem kamu hem de özel sektör desteğinin birlikte olmasının mutluluk verici olduğunun altını çizen MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, konuyla ilgili şunları söyledi;

“Vergi indirimi kararı, tam zamanında alınmış ve bizler için can suyu niteliğinde bir karar olmuştu. Piyasalardaki durgunluktan öncelikle etkilenen ve lokomotif görevi gören sektörlerin desteklenmesi, bizleri çok mutlu etmişti. O zaman da uzatılmasıyla ilgili talebimizi dile getirmiştik ve devletimiz bizden desteğini esirgemedi. Yaşanan süreçte kamu ve özel sektörün sorunları birlikte tespit edip çözüm üretmesi önemli bir nokta. Bu şevkle çalışmaya, üretmeye, istihdam yaratmaya ve ekonomimize katkıda bulunmak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam ediyoruz. MASKO olarak, reel sektörün sesine kulak veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Enflasyonla Topyekûn Mücadele'ye tam destek

Ağustos ayında ülkemizin karşı karşıya kaldığı ve milli ekonomiyi hedef alan saldırılara karşı devletin ve ekonomi yönetiminin yanında yer alarak ilk tepkiyi veren kurumlardan biri olan MASKO, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” kampanyasına da desteğini sürdürmeye devam ediyor.

MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele programına, 2019 yıl başı itibariyle pek çok üründe uyguladığımız yüzde 50’ye varan indirimlerle tam destek vermeye devam ediyoruz. Yaşanan gelişmeler bizlere ülke olarak tek yürek olursak tüm sıkıntılarımızın üstesinden gelebileceğimizi gösterdi. Kamu ve özel sektörün ortaklaşa çalışmaları hepimizin faydasına... Sorumluluk hepimizin. Biz de MASKO elimizi taşın altına koyuyoruz. Ülke ekonomisi ve kalkınması için yatırım yapmaya, üretmeye ve ihracat hedeflerimizi büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

MASKO Kadınlar Kulübü çalışmalarına başlıyor

MASKO, 2019 yılında müşterilere özel bir uygulama da başlatıyor. MASKO müşterisi kadınları bir araya getirmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için MASKO Kadınlar Kulübü kuruldu. MASKO Kadınlar Kulübü’ne üye olan kadınlar, kulüp çatısı altında düzenlenen etkinlikler ve söyleşilere, atölye çalışmalarına, tiyatro oyunlarına ve sosyal sorumluluk projelerine ücretsiz olarak katılma ve MASKO’da bulunan mağazalarda özel indirim ve avantajlardan yararlanma şansına sahip olacak.

MASKO Kadınlar Kulübü çatısı altında, kulüp üyelerine özel olarak düzenlenen etkinliklerde ilham verici isimler MASKO’da konuk edilecek. Bu kapsamda kulüp üyeleriyle bir araya gelecek olan ilk isim, “Oyuncu Anne” olarak da bilinen yazar Şermin Yaşar.

26 Ocak’ta MASKO AVM’de konuşma yapacak olan Şermin Yaşar, ardından da MASKO Kadınlar Kulübü üyeleri için kitaplarını imzalayacak.