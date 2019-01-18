0553 313 94 23

Yüzde 50 indirimle evler yenileniyor

Bir süredir altyapı yatırımları, tanıtım kampanyaları ve ülke ekonomisinin canlanması için gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken MASKO, yeni yılda evini yenilemek isteyenlere özel yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor.

18 Ocak 2019 Cuma 12:45
Yüzde 50 indirimle evler yenileniyor

2018 yılında, Türkiye’nin önemli sektörlerinden mobilya sektöründe ciddi bir hareketlenme sağlayan KDV indirimi, 2019’un ilk 3 ayına uzatılırken, MASKO buna ek olarak evini yenilemek isteyenlere özel indirim fırsatları sunuyor.

Enflasyonla mücadele için hem kamu hem de özel sektör desteğinin birlikte olmasının mutluluk verici olduğunun altını çizen MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, konuyla ilgili şunları söyledi;

Vergi indirimi kararı, tam zamanında alınmış ve bizler için can suyu niteliğinde bir karar olmuştu. Piyasalardaki durgunluktan öncelikle etkilenen ve lokomotif görevi gören sektörlerin desteklenmesi, bizleri çok mutlu etmişti. O zaman da uzatılmasıyla ilgili talebimizi dile getirmiştik ve devletimiz bizden desteğini esirgemedi. Yaşanan süreçte kamu ve özel sektörün sorunları birlikte tespit edip çözüm üretmesi önemli bir nokta. Bu şevkle çalışmaya, üretmeye, istihdam yaratmaya ve ekonomimize katkıda bulunmak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam ediyoruz. MASKO olarak, reel sektörün sesine kulak veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Enflasyonla Topyekûn Mücadele'ye tam destek

Ağustos ayında ülkemizin karşı karşıya kaldığı ve milli ekonomiyi hedef alan saldırılara karşı devletin ve ekonomi yönetiminin yanında yer alarak ilk tepkiyi veren kurumlardan biri olan MASKO, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” kampanyasına da desteğini sürdürmeye devam ediyor.

MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele programına, 2019 yıl başı itibariyle pek çok üründe uyguladığımız yüzde 50’ye varan indirimlerle tam destek vermeye devam ediyoruz. Yaşanan gelişmeler bizlere ülke olarak tek yürek olursak tüm sıkıntılarımızın üstesinden gelebileceğimizi gösterdi. Kamu ve özel sektörün ortaklaşa çalışmaları hepimizin faydasına... Sorumluluk hepimizin. Biz de MASKO elimizi taşın altına koyuyoruz. Ülke ekonomisi ve kalkınması için yatırım yapmaya, üretmeye ve ihracat hedeflerimizi büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

MASKO Kadınlar Kulübü çalışmalarına başlıyor

MASKO, 2019 yılında müşterilere özel bir uygulama da başlatıyor. MASKO müşterisi kadınları bir araya getirmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için MASKO Kadınlar Kulübü kuruldu. MASKO Kadınlar Kulübü’ne üye olan kadınlar, kulüp çatısı altında düzenlenen etkinlikler ve söyleşilere, atölye çalışmalarına, tiyatro oyunlarına ve sosyal sorumluluk projelerine ücretsiz olarak katılma ve MASKO’da bulunan mağazalarda özel indirim ve avantajlardan yararlanma şansına sahip olacak.
MASKO Kadınlar Kulübü çatısı altında, kulüp üyelerine özel olarak düzenlenen etkinliklerde ilham verici isimler MASKO’da konuk edilecek. Bu kapsamda kulüp üyeleriyle bir araya gelecek olan ilk isim, “Oyuncu Anne” olarak da bilinen yazar Şermin Yaşar.
26 Ocak’ta MASKO AVM’de konuşma yapacak olan Şermin Yaşar, ardından da MASKO Kadınlar Kulübü üyeleri için kitaplarını imzalayacak.

 


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 12:45
  1. MASKO
  2. Mehmet Mutlu
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Berat Albayrak
  5. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  6. Enflasyonla Topyekûn Mücadele
  7. MASKO Kadınlar Kulübü
  8. MASKO AVM
  9. Şermin Yaşar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Tarımda planlı üretim yok"
    1. "Tarımda planlı üretim yok"
    2. Fenerbahçeli taraftarın adı parkta..
    3. Kozmik Oda kumpasında "casusluk"..
    4. GÜNCELLEME - Cesedi bulunan kadının..
    5. "Cami Tasarımı Fikir Yarışması"
    6. Bakan Soylu'nun Bulgaristan temasları
    7. "DSP tek başına seçime katılacak"
    8. Donma tehlikesi geçiren kişiler..
    9. Bakan Selçuk'tan "LGS" açıklaması
    10. AÜ'den "Sanal belgelik" projesi
    11. Kartal'daki cinayet
    12. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları..
    13. Albaraka Türk, Western Union mobil..
    14. Piyasalarda gün ortası
    15. "Dünyaya, dosta, düşmana mesaj..
    16. Atölyeye giren tilkinin karnını..
    17. "Çin'de zulüm yok" diyen Aydınlık'a..
    18. ODTÜ vücut ısısından kanseri teşhis..
    19. "Endüstriyel Türk keneviri tohumu..
    20. Karaaslan minik öğrencilerin karne..
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    İki liderden Türkiye açıklaması
    İki liderden Türkiye açıklaması
    Aynı İlker Başbuğ gibi... Hain plan!
    Aynı İlker Başbuğ gibi... Hain plan!