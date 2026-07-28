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Fransa’da Zinedine Zidane dönemi: İlk resmi sınavı Türkiye’ye karşı

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Fransa’da Zinedine Zidane dönemi: İlk resmi sınavı Türkiye’ye karşı

Fransa Milli Takımı’nda teknik direktörlük görevine Zinedine Zidane’ın getirildiği açıklandı. Zidane, ilk resmi maçına UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye’ye karşı çıkacak.

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Foto - Fransa’da Zinedine Zidane dönemi: İlk resmi sınavı Türkiye’ye karşı

2026 FIFA Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlayan Fransa Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Zinedine Zidane getirildi. 2012 yılından bu yana takımın başında bulunan Didier Deschamps'ın görevinden ayrılmasının ardından Fransız Futbol Federasyonu, takımın yeni teknik direktörünün Zinedine Zidane olduğunu açıkladı.

#2
Foto - Fransa’da Zinedine Zidane dönemi: İlk resmi sınavı Türkiye’ye karşı

Teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılara imza atan 54 yaşındaki teknik adam, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 2 LaLiga, 2 İspanya Süper Kupası ve 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Başarılı teknik adam ayrıca 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında "Yılın Kulüp Teknik Direktörü" ödülüne layık görüldü.

#3
Foto - Fransa’da Zinedine Zidane dönemi: İlk resmi sınavı Türkiye’ye karşı

Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başındaki ilk resmi sınavına UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 25 Eylül 2026 tarihinde Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Türkiye maçıyla çıkacak.

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