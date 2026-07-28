Film gibi geçen günler: Okyanusun ortasında mahsur kaldı!
Kaliforniya'da yaşayan Kai Sato Hawaii'ye gitmek için Pasifik Okyanusu'na açılmıştı. Teknesinin motoru bozulmasıyla okyanusta mahsur kalan Sato aylar sonra yük gemisi tarafından kurtarıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kaliforniya'da yaşayan Kai Sato Hawaii'ye gitmek için Pasifik Okyanusu'na açılmıştı. Teknesinin motoru bozulmasıyla okyanusta mahsur kalan Sato aylar sonra yük gemisi tarafından kurtarıldı.
Kaliforniya’da yaşayan 39 yaşındaki Kai Sato 7 Haziran günü Kaliforniya açıklarındaki Catalina Adası’ndan Hawaii’ye gitmek için yola çıktı. Sato yolculuğunun ikinci haftasında teknesinin direğinin kırılmasıyla denizin ortasında kaldı. Motoruyla geri dönmeye çalışırken de yakıtının tükenmesiyle iletişim imkânını kaybederek Pasifik Okyanusu’nun ortasında sürüklendi.
OKYANUSUN ORTASINDA YAŞAM MÜCADELESİ Sato okyanusun ortasında hayatta kalabilmek için ise deniz suyundan elde ettiği su buharını içti. Sato hayatta kalabilmek için ise teknesine sıçrayan balık ve kalamarlarla beslenirken elinde kalan yulaf ezmesini de azar azar tüketti.
YÜK GEMİLERİ SAYESİNDE KURTULDU Uzun süre boyunca okyanusta bir başına kalan Sato doğaçlama yönetimlerle teknesini onarmaya çalışsa da okyanusta sürüklenmeye devam etti.
Bir aydan uzun bir süre sonra yük gemilerinin ticaret rotalarına ulaşan Sato Pasha Hawaii aslı yük gemisinin mürettebatına ulaştı ve gemidekiler Sato’ya yiyecek ve barınma imkânı sağladı.
DAHA BÜYÜK BİR GEMİYLE AÇILMAYI HEDEFFLİYOR Sato kurtarılmasının ardından yaşadığı zorlu sürece rağmen deniz tutkusundan vazgeçmediğini ve daha büyük bir tekneyle okyanusa açılacağını söyledi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23