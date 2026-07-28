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Film gibi geçen günler: Okyanusun ortasında mahsur kaldı!

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Film gibi geçen günler: Okyanusun ortasında mahsur kaldı!

Kaliforniya'da yaşayan Kai Sato Hawaii'ye gitmek için Pasifik Okyanusu'na açılmıştı. Teknesinin motoru bozulmasıyla okyanusta mahsur kalan Sato aylar sonra yük gemisi tarafından kurtarıldı.

#1
Foto - Film gibi geçen günler: Okyanusun ortasında mahsur kaldı!

Kaliforniya’da yaşayan 39 yaşındaki Kai Sato 7 Haziran günü Kaliforniya açıklarındaki Catalina Adası’ndan Hawaii’ye gitmek için yola çıktı. Sato yolculuğunun ikinci haftasında teknesinin direğinin kırılmasıyla denizin ortasında kaldı. Motoruyla geri dönmeye çalışırken de yakıtının tükenmesiyle iletişim imkânını kaybederek Pasifik Okyanusu’nun ortasında sürüklendi.

#2
Foto - Film gibi geçen günler: Okyanusun ortasında mahsur kaldı!

OKYANUSUN ORTASINDA YAŞAM MÜCADELESİ Sato okyanusun ortasında hayatta kalabilmek için ise deniz suyundan elde ettiği su buharını içti. Sato hayatta kalabilmek için ise teknesine sıçrayan balık ve kalamarlarla beslenirken elinde kalan yulaf ezmesini de azar azar tüketti.

#3
Foto - Film gibi geçen günler: Okyanusun ortasında mahsur kaldı!

YÜK GEMİLERİ SAYESİNDE KURTULDU Uzun süre boyunca okyanusta bir başına kalan Sato doğaçlama yönetimlerle teknesini onarmaya çalışsa da okyanusta sürüklenmeye devam etti.

#4
Foto - Film gibi geçen günler: Okyanusun ortasında mahsur kaldı!

Bir aydan uzun bir süre sonra yük gemilerinin ticaret rotalarına ulaşan Sato Pasha Hawaii aslı yük gemisinin mürettebatına ulaştı ve gemidekiler Sato’ya yiyecek ve barınma imkânı sağladı.

#5
Foto - Film gibi geçen günler: Okyanusun ortasında mahsur kaldı!

DAHA BÜYÜK BİR GEMİYLE AÇILMAYI HEDEFFLİYOR Sato kurtarılmasının ardından yaşadığı zorlu sürece rağmen deniz tutkusundan vazgeçmediğini ve daha büyük bir tekneyle okyanusa açılacağını söyledi.

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