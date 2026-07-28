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Gündem Yunanlar Laz böreğini de çaldı...
Gündem

Yunanlar Laz böreğini de çaldı...

Yeniakit Publisher
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Yunanlar Laz böreğini de çaldı...

Anadolu’ya ait lezzetleri tek tek çalarak sanki kendi kültürlerinin bir parçası gibi göstermeye devam eden Yunanistan, bu kez Karadeniz'in simge tatlılarından Laz böreğini arakladı. Üstelik yüzyıllardır Karadeniz’de yapılan tatlıyı kendi mutfağının geleneksel lezzetleri arasında gösterdi.

Anadolu ve Osmanlı'dan miras kalan lezzetleri kendi kültürlerinin bir parçası gibi göstererek tek tek çalan Yunanistan bu kez Karadeniz mutfağının en bilinen tatlılarından birini araklayarak yeni isim verdi. Rize ve Artvin yöresine özgü Laz böreği "Galaktoboureko" adıyla sunuluyor. İsmin, Yunanca "galakto" (süt) ve "boureko" (börek) kelimelerinin birleşiminden oluşturulduğu belirtilirken, tatlının Yunan mutfağının geleneksel lezzetleri arasında gösterilmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

YUNAN BASININDA ÖVGÜYLE ANLATILDI

Yunanistan'da yayın yapan popüler bir haber sitesinde yer alan haberde tatlıyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Yunan mutfağının en sevilen tatlıları arasında gösterilen galaktoboureko, çıtır yufka katmanlarının arasındaki yoğun sütlü irmik kreması ve üzerine dökülen şerbetiyle öne çıkıyor. Yapımı zor olarak bilinen geleneksel tatlı, doğru adımlar izlendiğinde evde de hazırlanabiliyor."

SELANİK'İN TATLI KÜLTÜRÜNÜN PARÇASI OLARAK GÖSTERİLDİ

Söz konusu haberde, Galaktoboureko'nun Selanik'in tatlı kültürünün önemli örneklerinden biri olduğu da savunuldu. Haberde şu ifadeler kullanıldı: "Bougatsa, trigona panoramatos, tsoureki, baklava, galaktoboureko, kazandibi, künefe, profiterol ve tulumba gibi birçok tatlı Selanik’in zengin tatlı kültürünün parçaları arasında gösteriliyor."

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