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Gündem Uyuşturucu ve alkolü özendiriyordu! Sözde rapçi Blok3'e suikast girişimi
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Uyuşturucu ve alkolü özendiriyordu! Sözde rapçi Blok3'e suikast girişimi

Yeniakit Publisher
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Uyuşturucu ve alkolü özendiriyordu! Sözde rapçi Blok3'e suikast girişimi

Yaptığı şarkılarla gençleri uyuşturucu ve alkole özendirdiği iddiasıyla yoğun eleştirilerin odağı olan ‘Blok3’ lakaplı sözde sanatçı Hakan Aydın, bu kez bambaşka bir haberle gündeme geldi. Aydın'a yönelik suikast girişimi bilgisi gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul’da kundaklama ve kurşunlama olayını gerçekleştiren kişileri takip eden polis, ikisi kadın 7 şüpheliyi Bodrum’da gözaltına aldı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede 'Blok3' sahne adını kullanan Hakan Aydın’a saldırı hazırlığında oldukları belirlendi. 4 Tabanca 86 mermi ile birlikte yakalanan şüphelilerin telefonlarında 'Blok' adlı bir grup kurdukları ve Hakan Aydın’ın kaldığı otel, kullandığı otomobilleri ve konumlarını birbirlerine attıkları tespit edildi. Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen ve "Biz tatil yapıyorduk" diyen şüpheliler çıkarıldıkları adliye de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

İstanbul Beşiktaş'ta bir ay önce gerçekleşen kundaklama olayı ile Beylikdüzü’nde meydana gelen kurşunlama olayıyla ilgili Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada iki olayı da aynı kişilerin yaptığı ve şüphelilerin Bodrum’a gittikleri belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Bodrum’da kaldıkları adres belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı yerde ve üzerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 88 mermi ele geçirildi.

 

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polisin şüphelilerin cep telefonunda yaptığı incelemede ise bir suikast hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinde 'Blok' adlı bir grup kurdukları burada suikast planı hazırlığında oldukları Blok 3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın’la ilgili görseller ve yazışmalar paylaştıkları öğrenildi. Şüphelilerin Hakan Aydın’ın kaldığı otel ve kullandığı otomobiller gibi bilgileri bu grup içinde paylaştıkları öğrenildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Şüphelilerin, "Biz kimseye suikast yapmayacaktık. Tatil için Bodrum’a geldik" dedikleri öğrenildi. 7 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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