Yüzde 50 indirim geliyor! Ak Parti adayından İzmirlilere müjde!

31 Mart’ta seçilmesi durumunda su faturalarında indireme gideceğini belirten Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu kardeşinize, bu evladınıza nasip olduğunda 1 Nisan'dan sonra tüm İzmirli hemşehrilerime buradan sesleniyorum; göreve geldiğinizde ilk iş olarak en temel ihtiyaç olan su ücret tarifesinde yüzde 50 oranında indirime giderek vatandaşlarımızın su faturalarını yarı yarıya indireceğiz” dedi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca’da Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu ile bir araya geldi.

Sözlerine gösterilen sevginin güç kaynağı olduğunu belirterek başlayan Dağ, “Kimimizin yaşadığı ama her birimizin evi ortak paydası, ortak sevdası olan İzmir'de sizlerle bir arada olmaktan büyük onur ve memnuniyet duyuyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığımızın açıklanmasının hemen ardından hiç beklemeden şehrimizi sokak sokak, mahalle mahalle her adımını arşınlayarak hemşehrilerimize bir araya geliyoruz. Gittiğimiz her yerde kadın, erkek, genç, yaşlı demeden, tüm İzmirli hemşerilerimizin bizlere göstermiş olduğu bugün bizim için büyük bir güç kaynağı olmakta ve aynı zamanda sorumluluğumuzu da arttırmaktadır. Ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımızın taleplerini bu anlamda not almaktayız. 4 dönem sizlerin oylarıyla, desteğiyle milletvekilliği seçilmiş olduğum süreç boyunca da bizi çalışma, usul ve adabımız hep bu şekilde olmuştur. Hemşehrilerimizin görüşleriyle oluşan bu çalışmalarımızda bize her zaman yol gösterici olmuştur” diye konuştu.

İzmir’in yıllar boyunca kötü yönetildiğini belirten Dağ’ “İzmir'imizi her daim güzel, her daim ancak ne yazık ki güzeller güzeli İzmir'imiz yıllar boyunca kötü belediyecilik uygulamaları nedeniyle hep değerli zamanlarını kaybetmiştir. Şehrimizin yıllarca biriken sorunları, üretimsel garabetleri İzmirlileri, İzmirli hemşehrilerini bu şehri doya doya yaşamasının önünde engel olmuştur. Buradan İzmirli kıymetli hemşehrilerime, tüm hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan, çevre düzenlemesine varıncaya kadar her alanda yaşanmış olan, yaşanmakta olan sıkıntılar sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Biz de nice karanlıkları, karamsarlıkları geride bırakarak kurtuluşun sembolü olmuş bir şehirdir İzmir. Onun için biz ne diyoruz? Biz varsak umut vardır. Ve her defasında ifade ettiğimiz gibi ‘biz İzmir'in başarabiliriz’.

Saha çalışmalarım sırasında edinmiş olduğum tecrübeler İzmir'i daha yaşanabilir, daha adil, daha refahlı, daha yeşil bir kent yapma noktasındaki çalışmalarımızda bizlere rehber olmaktadır. 31 Mart'a kadar, durmadan, yorulmadan, geç ve gündüz demeden İzmir'in sokaklarını adım adım gezmeye, arşınlamaya, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin taleplerini dinlemeye sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmamaya gayret göstereceğiz. Şehrimizin altyapısını sil baştan yenilerken alternatif yollar ve yeni metro hatlarıyla ulaşım ağarını güçlendirecek sağlam ve güvenli konutlar inşa ederken sosyal belediyeciliği de kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaş esnafımızı, çiftçimizi, sanayicimizi, işçimizi ve emeklimizi her zaman gözeten bir belediye olacağız. Bunların yanında hemşehrilerimizin muzdarip olduğu bazı konular var ki seçildiğimizde hemen hayata geçireceğiz. Bunlardan biri de beş gün önce kamuoyuyla paylaşmıştım. En önemli sorunlardan birisi olan 90 dakika uygulamasını tekrar hayata geçireceğimiz” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 50 İNDİRİM YAPACAĞIZ

Su ücretleri ile ilgili de vaat veren Dağ, “İzmir Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehir durumundadır. Bu durumda çok rahatsız olduğumu ifade etmek istiyorum. En temel ihtiyaç olan suyun İzmirli hemşehrilerimize en pahalı ücret tarifesinden sunulması gerçekten bu şehre yapılacak en büyük haksızlık durumundadır. Sokaklarda dolaştığında birçok hemşehrimiz bana şunu söylediğine şahit oldum; Bundan önce elektrik faturası su faturasından daha fazla gelir iken yaklaşık üç beş aydır su faturası elektrik faturasında daha fazla gelmekte… İzmir'de 10 ile sıfır metreküp arasındaki su bedeli atık su ile birlikte 33 lira olmakla 20 metreküpü geçtiğinde de bu fiyat 80 liraya kadar çıkabilmektedir. Burada bu sıkıntı gören hisseden biri olarak inşallah İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu kardeşinize, bu evladınıza nasip olduğunda 1 Nisan'dan sonra tüm İzmirli hemşehrilerime buradan sesleniyorum; göreve geldiğinizde ilk iş olarak en temel ihtiyaç olan su ücret tarifesinde yüzde 50 oranında indirime giderek vatandaşlarımızın su faturalarını yarı yarıya indireceğiz. Yapacağımız şu ücret indirim vatandaşlarımızın bütçesine nefes aldıracaktır aile ekonomisine katkıda bulunacak, ayrıca sadece ücret indirimi ile değil, altyapı çalışmalarımızla ve bu şekildeki yenilikçi, bu politika uygulaması ile yaşadığımız çağ aykırı bir şekilde yaşamaya ve su kesintilerine de son vereceğiz” dedi.