Yüzde 3'ü yok olacak! İşte İstanbul'un en tehlikeli ilçesi!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerinin yarattığı korkutan yıkımı, uzun zamandır akıllarda olan olası İstanbul depreminin yaratacağı sorunları gündeme getirdi. Bu doğrultuda, Devlet tarafından İstanbul'da zararlı binalar tespit edilerek geri dönüşüm yapılıyor.

Kadıköy Belediyesi de 'Mevcut Durum 2030' başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda kentte deprem riskine dair saptamalar çarpıcı şekilde yer aldı. Ayrıca zemin risklerinin tespitine yönelik üç boyutlu eğim haritasından bahsetti.

OLASI İSTANBUL DEPREMİNİN SONUÇLARI

Milliyet'te yer alan haber doğrultusunda, raporda sıvılaşma açısından yerleşimin en riskli olduğu alanların ilçe zemininin yüzde 16’sını oluşturduğu ve ciddi risk taşıyan bu alanlardaki bina sayısının toplam bina stoğunun yüzde 12.1’i olan 3 bin 318 adet konuta denk geldiği belirtiliyor.

Raporda Marmara Denizi’nde 7.5 büyüklüğündeki olası depreme dair incelemeler şu şekilde;

“Kadıköy’deki binaların yüzde 27’sinin hafif, yüzde 10’unun orta, yüzde 2’sinin ağır ve yüzde 1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Olası 7.5’lik bir depremde Kadıköy’deki binaların ortalama yüzde 13’üne denk gelen 3 bin 139 yapı orta ve üstü seviyede hasar görmesi öngörülmektedir. Deprem sonrası ilçede yaklaşık 13 bin 585 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 40 bin 755 kişinin acil barınma ihtiyacı olacaktır.”

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TSUNAMİ İÇİN ÖNGÖRÜLER

Raporda olası İstanbul depremi sonrası Marmara Denizi'nde oluşabilecek tsunamiye dair öngörüler şu şekilde, “Değerlendirme sonuçlarına göre alansal olarak en yüksek su basma 44 bin 900 metrekare ile Fenerbahçe Mahallesi’nde gözlenmiştir. Bu mahalleyi Caddebostan ve Bostancı mahalleleri takip etmektedir.” denildi.